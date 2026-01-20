CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. İstanbul'da bugün elektrik kesintisi var mı? 20-21 Ocak BEDAŞ elektrik kesintisi hangi ilçeleri kapsıyor? Elektrikler ne zaman gelecek, kesinti kaç saat sürecek? İşte İstanbul genelinde planlı ve arıza kaynaklı elektrik kesintilerine dair son bilgiler…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 10:15
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 20-21 OCAK

İSTANBUL ESENYURT ilce -ORHAN GAZİ mah sk bölgelerinde 20/01/2026 08:30:00 - 20/01/2026 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -ORHAN GAZİ mah sk bölgelerinde 20/01/2026 13:30:00 - 20/01/2026 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1300., 1316., 1317., 1319., 1322., 1344., 1345., 1347., 1348., 1349., 1350., 1351., 1352., 1354., 1355., 1356., FEVZİ ÇAKMAK, ÜSKÜP sk bölgelerinde 20/01/2026 09:00:00 - 20/01/2026 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-VİŞNEZADE mah REFİK OSMAN TOP, ÖZGÜR sk bölgelerinde 20/01/2026 09:00:00 - 20/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah BELEDİYE SİTESİ YOLU, MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY sk bölgelerinde 20/01/2026 09:00:00 - 20/01/2026 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah MELODİ sk bölgelerinde 20/01/2026 10:00:00 - 20/01/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -NİSBETİYE mah sk bölgelerinde 20/01/2026 14:00:00 - 20/01/2026 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah HEDEF, SANAYİ, ŞEHİT NECMETTİN BAYHATUN sk bölgelerinde 20/01/2026 11:00:00 - 20/01/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah KEHRİBARCI sk bölgelerinde 20/01/2026 12:00:00 - 20/01/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 20-21 OCAK

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah HARUN, NURİ PAŞA, VAKIFLAR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 20/01/2026 09:00:00 - 20/01/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah EMİN, GEDİZ, GÜLÜMSER, KUĞU, SEHER, TUĞRUL, ZİRAAT sk bölgelerinde 20/01/2026 10:00:00 - 20/01/2026 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

