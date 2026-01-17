Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ocak ayı enflasyon beklentisi anketinin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından, 2026 yılının ilk enflasyon oranı ekonomi gündeminin merkezine yerleşti. TÜİK tarafından açıklanacak Ocak ayı enflasyon verisi, yıl boyunca uygulanacak ekonomik politikalar açısından da yol gösterici olacak. Finans çevreleri ve vatandaşlar, "2026 Ocak ayı enflasyon rakamları hangi tarihte, saat kaçta açıklanacak?" sorusuna yanıt ararken, piyasalarda da veri öncesi hareketlilik dikkat çekiyor. Özellikle kira zam oranı ve maaş artışlarını yakından ilgilendiren enflasyon açıklaması, geniş kesimler tarafından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği takvim doğrultusunda duyurulacak enflasyon verisi öncesinde, beklenti anketleri ekonomistlerin tahminlerini ortaya koyarken, gözler resmi açıklamaya çevrildi. Peki, 2026 Ocak ayı yılın ilk enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

OCAK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TÜİK TARİH VE SAAT BİLGİSİNİ PAYLAŞTI

Ekonomi gündeminin en önemli başlıkları arasında yer alan Ocak ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ay düzenli olarak ayın 3'ünde kamuoyu ile paylaşıyor. Bu kapsamda 2026 yılı Ocak ayı enflasyon rakamları, 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.

Yılın ilk enflasyon verisi olması nedeniyle büyük önem taşıyan açıklama; memur ve emekli maaşları, kira artış oranları ve sosyal ödemeler başta olmak üzere pek çok ekonomik kalemi doğrudan etkileyecek. Piyasalar ve vatandaşlar, açıklanacak resmi rakamlara odaklanmış durumda.

2026 OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ SONUÇLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel sektör, finans sektörü ve profesyonel ekonomistlerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. Ankete göre, enflasyon beklentilerinde sınırlı ancak dikkat çekici değişimler yaşandı.

Geçtiğimiz ay yüzde 3,44 olarak öngörülen Ocak ayı TÜFE artış beklentisi, yeni anket döneminde yüzde 3,76 seviyesine yükseldi. Bu artış, yılın ilk ayında enflasyonun bir miktar daha yüksek gerçekleşebileceğine işaret etti.

YIL SONU VE ORTA VADELİ ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Anket sonuçlarına göre, 2026 yılı sonu TÜFE artışı beklentisi önceki ankette yüzde 23,35 seviyesindeyken, son ankette yüzde 23,23 olarak güncellendi. Orta vadeli beklentilerde ise düşüş eğilimi dikkat çekti.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi, yüzde 23,35'ten yüzde 22,20'ye geriledi.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 17,45'ten yüzde 16,94'e düştü.

Bu veriler, katılımcıların orta ve uzun vadede enflasyonda kademeli bir gerileme öngördüğünü ortaya koydu.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ DE PAYLAŞILDI

Ankette döviz kuru beklentilerine ilişkin tahminler de yer aldı. Buna göre katılımcıların:

2026 yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,1693,

12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 51,8879 olarak kaydedildi.

Ekonomistler, açıklanacak resmi enflasyon verisinin hem döviz piyasaları hem de para politikası açısından belirleyici olacağını vurguluyor.