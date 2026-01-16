CANLI SKOR ANA SAYFA
Kahramanmaraş deprem SON DAKİKA | AFAD şiddetini açıkladı!

Kahramanmaraş deprem SON DAKİKA | AFAD şiddetini açıkladı!

Kahramanmaraş'ta 16 Ocak Cuma günü öğle saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Göksun ilçesinin merkez üssü olduğu sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Saat 13.19'da kaydedilen depremin ardından AFAD, bölgedeki son duruma ilişkin açıklama yaparken depremi hisseden ve bölgede yakınları bulunan vatandaşlar için 'Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? Hangi illerden hissedildi?' sorularını haberimizde yanıtladık.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 14:03 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 14:05
Kahramanmaraş deprem SON DAKİKA | AFAD şiddetini açıkladı!

Son dakika deprem haberleri... Kahramanmaraş'ta 16 Ocak Cuma günü öğle saatlerinde deprem meydana geldi. Saat 13.19'da yaşanan sarsıntı, derinliği ve şiddeti sebebiyle çevre illerden de hissedildi. AFAD'ın açıklama yaptığı sarsıntının ardından merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Kahramanmaraş depreminin ayrıntıları...

KAHRAMANMARAŞ'TA 4.0 ŞİDDETİNDE DEPREM

AFAD'ın resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinin merkez üssü olduğu depremin şiddeti 4.0 olarak ölçüldü. 7.01 derinliğinde kaydedilen sarsıntının büyüklüğü, Kandilli Rasathanesi tarafından ise 3,9 ölçüldü. Saat 13.19'da kaydedilen sarsıntının ardından bölgeden olumsuz bir ihbar alınmadı.

KAHRAMANMARAŞ DEPREM HANGİ LLERDEN HİSSEDİLDİ?

Yerin oldukça sığ bir noktasında (7.01 km) gerçekleşen sarsıntı, başta Kahramanmaraş merkez olmak üzere; Kayseri, Adana ve Osmaniye gibi komşu illerin bazı ilçelerinde de hafif şekilde hissedildi. Deprem sonrası ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmezken, bölgedeki saha tarama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

SON DAKİKA
