Kahramanmaraş deprem SON DAKİKA | AFAD şiddetini açıkladı!

Son dakika deprem haberleri... Kahramanmaraş'ta 16 Ocak Cuma günü öğle saatlerinde deprem meydana geldi. Saat 13.19'da yaşanan sarsıntı, derinliği ve şiddeti sebebiyle çevre illerden de hissedildi. AFAD'ın açıklama yaptığı sarsıntının ardından merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Kahramanmaraş depreminin ayrıntıları...

KAHRAMANMARAŞ'TA 4.0 ŞİDDETİNDE DEPREM

AFAD'ın resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinin merkez üssü olduğu depremin şiddeti 4.0 olarak ölçüldü. 7.01 derinliğinde kaydedilen sarsıntının büyüklüğü, Kandilli Rasathanesi tarafından ise 3,9 ölçüldü. Saat 13.19'da kaydedilen sarsıntının ardından bölgeden olumsuz bir ihbar alınmadı.

KAHRAMANMARAŞ DEPREM HANGİ LLERDEN HİSSEDİLDİ?

Yerin oldukça sığ bir noktasında (7.01 km) gerçekleşen sarsıntı, başta Kahramanmaraş merkez olmak üzere; Kayseri, Adana ve Osmaniye gibi komşu illerin bazı ilçelerinde de hafif şekilde hissedildi. Deprem sonrası ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmezken, bölgedeki saha tarama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.