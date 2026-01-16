AÖF final sınavı ne zaman? 2026 Açıköğretim sınav takvimi açıklandı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için sınav süreci hız kazandı. Vize sınavlarının tamamlanmasının ardından, AÖF güz dönemi final sınavları bu hafta sonu uygulanacak. Öğrenciler, Açıköğretim Fakültesi final sınavının ne zaman yapılacağını ve sınav giriş belgelerine nasıl ulaşacaklarını araştırıyor. Üniversite tarafından yapılan açıklamaya göre, AÖF sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sınav belgelerini görüntüleyebiliyor. 2026 AÖF sınav takvimi kapsamında yapılacak final sınavları, dönem sonu başarı notlarının belirlenmesinde büyük önem taşıyor. İşte AÖF final sınavlarına dair tüm detaylar…

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı bu hafta sonu 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde uygulanacak. Sınavlar sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılıyor.

