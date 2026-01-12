İstanbul'da işi olmayan dışarıya çıkmasın! İşte 12 Ocak İstanbul hava durumu

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre İstanbul genelinde kar yağışının etkisini artırması bekleniyor. Yetkililer, olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları uyarırken, sıcaklıkların da hissedilir şekilde düşeceğine dikkat çekiyor. 12 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edilmesiyle birlikte, işe gidecek ya da yolculuk planı olanlar "Bugün İstanbul'da hava nasıl?" ve "12 Ocak İstanbul hava durumu" sorularına yanıt arıyor. İşte günün hava tahminlerine dair öne çıkan detaylar…

İSTANBUL HAVA DURUMU 12 OCAK 2026 PAZARTESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, 12 Ocak Pazartesi İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. İl genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken, uzmanlar olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dışarıya çıkmama konusunda uyardı. 12 Ocak 2026 Pazartesi İstanbul hava durumu detayları ise şöyle:

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 Ocak Pazartesi günü il genelinde eğitime ara verilirken, şu ifadeler kullanıldı:

İl genelinde 12.01.2026 Pazartesi günü meteorolojik verilere göre beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle;

Resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 12 Ocak 2026 Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Gazi, Malûl Gazi, Engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak "8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel" grubu; sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır.