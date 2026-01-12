CANLI SKOR ANA SAYFA
İstanbul'da işi olmayan dışarıya çıkmasın! İşte 12 Ocak İstanbul hava durumu

İstanbul'da işi olmayan dışarıya çıkmasın! İşte 12 Ocak İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan İstanbul hava durumu tahminlerine göre, il genelinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyaran yetkililer, hava sıcaklıkları hakkında da dikkat çeken veriler paylaştı. 12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da okullar tatil edilirken, iş yerlerine veya şehir dışına çıkması gereken kişiler, "İstanbul'da bugün hava nasıl?" ve "12 Ocak Pazartesi İstanbul hava durumu" gibi konuları araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

İstanbul'da işi olmayan dışarıya çıkmasın! İşte 12 Ocak İstanbul hava durumu

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre İstanbul genelinde kar yağışının etkisini artırması bekleniyor. Yetkililer, olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları uyarırken, sıcaklıkların da hissedilir şekilde düşeceğine dikkat çekiyor. 12 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edilmesiyle birlikte, işe gidecek ya da yolculuk planı olanlar "Bugün İstanbul'da hava nasıl?" ve "12 Ocak İstanbul hava durumu" sorularına yanıt arıyor. İşte günün hava tahminlerine dair öne çıkan detaylar…

İstanbul hava durumu 12 Ocak 2026 Pazartesi

İSTANBUL HAVA DURUMU 12 OCAK 2026 PAZARTESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, 12 Ocak Pazartesi İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. İl genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken, uzmanlar olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dışarıya çıkmama konusunda uyardı. 12 Ocak 2026 Pazartesi İstanbul hava durumu detayları ise şöyle:

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 Ocak Pazartesi günü il genelinde eğitime ara verilirken, şu ifadeler kullanıldı:

İl genelinde 12.01.2026 Pazartesi günü meteorolojik verilere göre beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle;

Resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 12 Ocak 2026 Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

İstanbul'da okullar kaç gün tatil edildi?

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Gazi, Malûl Gazi, Engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak "8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel" grubu; sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır.

