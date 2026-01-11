Bu akşam televizyonda ne var? 11 Ocak Pazar TV yayın akışı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Televizyon izleyicileri, haftanın son gününde ekranlara gelecek yapımları araştırıyor. “Bu akşam televizyonda ne var?” ve “Hangi diziler var?” soruları günün en çok aranan konuları arasında yer alıyor. 11 Ocak 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda dizi, yarışma ve eğlence programları izleyiciyle buluşacak. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merak ediliyor. İşte 11 Ocak 2025 Pazar TV yayın akışı ve bu akşam ekranlarda olacak diziler ile programlar…

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 15:40
Televizyonseverler için Pazar akşamı yayın akışı araştırmaları hız kazandı. "Bu akşam hangi diziler var?" sorusu, 11 Ocak 2025 tarihinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Ulusal kanallar; Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğerleri, bu akşam dizi ve programlarıyla izleyici karşısına çıkacak. 11 Ocak Pazar akşamı hangi diziler yayınlanacak? Hangi kanalda hangi program var? İşte 11 Ocak 2025 Pazar TV yayın akışı ve bu akşam ekranlarda olacak yapımlar…

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 atv'de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 Kuruluş Orhan

15.40 Yok Artık 2

17.10 Oflu Hoca'nın Şifresi

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Beyaz'la Joker

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Güller ve Günahlar

18.30 Kanal D Haber

20.00 Beyaz'la Joker

23.30 Beyaz'la Joker

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.00 Keloğlan Aramızda

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Züğürt Ağa

14.45 Kızılcık Şerbeti

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Tokatçı

21.45 Petrol Kralları

23.45 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Aramızda Kalsın

09.00 Hayat Bazen Tatlıdır

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Hababam Sınıfı Güle Güle

21.45 G.O.R.A

23.45 G.O.R.A

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.45 Ege'nin Hamsisi

08.15 Mehmed: Fetihler Sultanı

11.45 Enine Boyuna

13.00 Gönül Dağı

17.00 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

TV8 YAYIN AKIŞI

08.00 Oynat Bakalım

08.45 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

17.30 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa

20.00 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa

