Bu akşam televizyonda ne var? 11 Ocak Pazar TV yayın akışı!

Televizyonseverler için Pazar akşamı yayın akışı araştırmaları hız kazandı. "Bu akşam hangi diziler var?" sorusu, 11 Ocak 2025 tarihinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Ulusal kanallar; Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğerleri, bu akşam dizi ve programlarıyla izleyici karşısına çıkacak. 11 Ocak Pazar akşamı hangi diziler yayınlanacak? Hangi kanalda hangi program var? İşte 11 Ocak 2025 Pazar TV yayın akışı ve bu akşam ekranlarda olacak yapımlar…
ATV YAYIN AKIŞI
07.30 atv'de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.10 Kuruluş Orhan
15.40 Yok Artık 2
17.10 Oflu Hoca'nın Şifresi
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08.30 Konuştukça
09.45 Beyaz'la Joker
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Güller ve Günahlar
18.30 Kanal D Haber
20.00 Beyaz'la Joker
23.30 Beyaz'la Joker
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.00 Keloğlan Aramızda
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Züğürt Ağa
14.45 Kızılcık Şerbeti
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Tokatçı
21.45 Petrol Kralları
23.45 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09.00 Hayat Bazen Tatlıdır
11.00 Tülin Şahin İle Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Hababam Sınıfı Güle Güle
21.45 G.O.R.A
23.45 G.O.R.A
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.45 Ege'nin Hamsisi
08.15 Mehmed: Fetihler Sultanı
11.45 Enine Boyuna
13.00 Gönül Dağı
17.00 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 Oynat Bakalım
08.45 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
17.30 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa
20.00 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa