CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 12 Ocak yarın İstanbul’da okullar tatil mi? Kar tatili kararı gelecek mi?

12 Ocak yarın İstanbul’da okullar tatil mi? Kar tatili kararı gelecek mi?

İstanbul’da etkisini artırması beklenen kar yağışıyla birlikte gözler okullarla ilgili alınacak kararlara çevrildi. Meteoroloji uyarılarının ardından öğrenciler ve veliler, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü okullar tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, İstanbul’daki ilkokul, ortaokul, liseler ve üniversiteler için kar tatili ilan edilir mi?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 15:34
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
12 Ocak yarın İstanbul’da okullar tatil mi? Kar tatili kararı gelecek mi?

İstanbul'da beklenen kar yağışı sonrası kar tatili soruları yeniden gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler, yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Kar yağışının şehir genelinde ne kadar etkili olacağı, alınacak olası kararlar açısından belirleyici olacak mı? Yeni haftaya kar yağışıyla girmeye hazırlanan İstanbul'da, okulların durumu merak konusu oldu. Hava koşullarına ilişkin uyarılar sonrası öğrenciler ve veliler internette yoğun şekilde araştırma yapıyor. Peki, yarın okullar tatil edilir mi? Son dakika açıklaması yapıldı mı?

OKULLAR TATİL EDİLİR Mİ?

Bugün 11 Ocak 2026 Pazar itibarıyla 12 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edildiğine dair valiliklerden resmî açıklama yapılmamıştır. İstanbul ve diğer büyük şehirlerde kar ve soğuk hava uyarıları gündemde olsa da, valilikler eğitim-öğretime devam edileceğini duyurmuştur.

Valiliklerin olası son dakika açıklamalarını takip etmek okul tatili konusunda en doğru bilgiyi sağlar; meteorolojik gelişmelere göre tatil kararı verilebilir.

12 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

Pazartesi günü 12 Ocak 2026 için öğrenciler ve veliler "yarın okullar tatil mi?" diye araştırma yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı şehirlerde Pazartesi günü kar ve olumsuz hava koşulları bekleniyor; fakat valiliklerden okulların tatil edildiğine dair resmî açıklama henüz gelmemiştir.

AHaber CANLI YAYIN

Beşiktaş ve G.Saray'a transfer müjdesi!
Derbide performansıyla ilgiyi üzerine çekti!
DİĞER
Galatasaray'a 150 milyonluk gelir! Cimbom'un kasası doldu...
Başkan Erdoğan'dan Hane İslam Eserleri Sergisi'nde net mesaj! 3 çocuk çağrısını yineledi: "Bu neslin artması lazım"
Can Armando Güner için şok iddia!
Fenerbahçe'den prim kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Noa Lang hayatı ve kariyeri Noa Lang hayatı ve kariyeri 15:16
G.Saray'da Fethiyespor hazırlıkları G.Saray'da Fethiyespor hazırlıkları 15:08
Fırtına'da kupa mesaisi! Fırtına'da kupa mesaisi! 15:02
Beşiktaş ve G.Saray'a transfer müjdesi! Beşiktaş ve G.Saray'a transfer müjdesi! 14:52
Beşiktaş transferi duyurdu! Beşiktaş transferi duyurdu! 14:17
Enes Ünal'dan Beşiktaş ve F.Bahçe'ye kötü haber! Enes Ünal'dan Beşiktaş ve F.Bahçe'ye kötü haber! 14:15
Daha Eski
Ruben Loftus-Cheek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ruben Loftus-Cheek kimdir, kaç yaşında ve nereli? 14:15
Rayo Vallecano-Mallorca maçı ne zaman? Rayo Vallecano-Mallorca maçı ne zaman? 13:46
Fatih Terim Ahmet Çalık'ı anlattı Fatih Terim Ahmet Çalık'ı anlattı 13:16
Can Armando Güner için şok iddia! Can Armando Güner için şok iddia! 13:04
Barcelona-Real Madrid maçı detayları Barcelona-Real Madrid maçı detayları 13:02
Alex de Souza'dan F.Bahçe'ye tebrik paylaşımı! Alex de Souza'dan F.Bahçe'ye tebrik paylaşımı! 12:38