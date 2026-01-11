12 Ocak yarın İstanbul’da okullar tatil mi? Kar tatili kararı gelecek mi?

İstanbul'da beklenen kar yağışı sonrası kar tatili soruları yeniden gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler, yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Kar yağışının şehir genelinde ne kadar etkili olacağı, alınacak olası kararlar açısından belirleyici olacak mı? Yeni haftaya kar yağışıyla girmeye hazırlanan İstanbul'da, okulların durumu merak konusu oldu. Hava koşullarına ilişkin uyarılar sonrası öğrenciler ve veliler internette yoğun şekilde araştırma yapıyor. Peki, yarın okullar tatil edilir mi? Son dakika açıklaması yapıldı mı?

OKULLAR TATİL EDİLİR Mİ?

Bugün 11 Ocak 2026 Pazar itibarıyla 12 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edildiğine dair valiliklerden resmî açıklama yapılmamıştır. İstanbul ve diğer büyük şehirlerde kar ve soğuk hava uyarıları gündemde olsa da, valilikler eğitim-öğretime devam edileceğini duyurmuştur.

Valiliklerin olası son dakika açıklamalarını takip etmek okul tatili konusunda en doğru bilgiyi sağlar; meteorolojik gelişmelere göre tatil kararı verilebilir.

12 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

Pazartesi günü 12 Ocak 2026 için öğrenciler ve veliler "yarın okullar tatil mi?" diye araştırma yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı şehirlerde Pazartesi günü kar ve olumsuz hava koşulları bekleniyor; fakat valiliklerden okulların tatil edildiğine dair resmî açıklama henüz gelmemiştir.