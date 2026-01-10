CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Altında rekora mola: 10 Ocak canlı altın fiyatları | Kapalı Çarşı gram altın

Altında rekora mola: 10 Ocak canlı altın fiyatları | Kapalı Çarşı gram altın

Hafta boyunca sergilediği güçlü yükseliş grafiğiyle gramı 6 bin 345 bin lira sınırına kadar dayanan altın, haftanın sonuna doğru aâr satışlarının etkisiyle hafif bir geri çekilme yaşadı. Önceki kapanış verilerine göre yüzde 0,1 oranında değer kaybeden altının kilogram fiyatı, 6 milyon 290 bin lira seviyesine gerileyerek piyasada bir denge arayışının sinyallerini verdi. Rekor seviyelerin ardından gelen bu sembolik düşüş, yeni haftaya yönelik beklentileri karmaşıklaştırırken; yatırımcı ve vatandaşlar, 6,3 milyon liralık psikolojik sınırın altındaki bu seyrin kalıcı olup olmayacağını yakından takip ediyor. Peki bugün altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ve 10 Ocak 2026 canlı altın fiyatları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 06:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Altında rekora mola: 10 Ocak canlı altın fiyatları | Kapalı Çarşı gram altın

CANLI ALTIN FİYATLARI 10 OCAK 2026 | Ocak ayının ilk haftasını oldukça hareketli geçiren ve peş peşe gelen yükselişlerle yatırımcısının yüzünü güldüren altın piyasası, haftayı sınırlı bir düşüşle kapatııyor. Zirve seviyelerden gelen satış baskısıyla birlikte kilogram fiyatında kaydedilen 6 milyon 290 bin liralık güncel rakam, piyasalarda 'soluklanma' dönemi olarak nitelendirilirken; gözler şimdiden yeni haftanın açılış rakamlarına çevrildi. Küresel piyasalardaki ons altın hareketliliği ve döviz kurlarındaki seyrin belirleyici olduğu bu süreçte, altındaki yüzde 0,1'lik bu geri çekilme, büyük bir düşüş trendinden ziyade rekor sonrası teknik bir düzeltme olarak değerlendiriliyor. İşte 10 Ocak 2026 Cumartesi tarihli canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.250,51 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.251,35 TL

Canlı altın fiyatları 10 Ocak 2026

10 OCAK CUMA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: ABD Doları: 43,12 (Alış) - 43,13 (Satış)

◼EURO: 50,19 (Alış) - 50,24 (Satış)

◼STERLİN: 57,81 (Alış) - 57,91 (Satış)

Altının ons fiyatı 4 bin 508 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 4 bin 508 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 6 milyon 290 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 34,07 bileşik getirisi yüzde 36,98 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,9562, satışta 43,1284 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,9446, satışta 43,1167 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1634, sterlin/dolar paritesi 1,3414 ve dolar/yen paritesi 158,028 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 artışla 63,1 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (10 OCAK 2026)

Gram Altın Alış: 6.250,51₺

Gram Altın Satış: 6.251,35₺

Çeyrek Altın Alış: 10.317,00₺

Çeyrek Altın Satış: 10.454,00₺

Yarım Altın Alış: 20.633,00₺

Yarım Altın Satış: 20.907,00₺

Tam Altın Alış: 40.590,87₺

Tam Altın Satış: 41.399,40₺

Ata Altın Alış: 41.859,34₺

Ata Altın Satış: 42.923,30₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.781,48₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.833,52₺

Gümüş Alış: 110,67₺

Gümüş Satış: 110,69₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 10 Ocak Cumartesi günü saat 06.22 itibarıyla alınmıştır.

ASpor CANLI YAYIN

Kristensen transferinde Zaniolo şartı!
G.Saray'da gündem: PSG'li yıldız!
DİĞER
Galatasaray'a 150 milyonluk gelir! Cimbom'un kasası doldu...
Halep'te neler oluyor? Suriye ordusundan SDG'ye operasyon: Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ında kontrolü sağladı
Tedesco'dan Guendouzi açıklaması: Finalde oynayacak mı?
Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! Gündem oldu R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! Gündem oldu 01:08
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! Gündem oldu R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! Gündem oldu 01:08
6 gollü maçta Frankfurt ile Dortmund yenişemedi! 6 gollü maçta Frankfurt ile Dortmund yenişemedi! 00:55
6 gollü maçta Frankfurt ile Dortmund yenişemedi! 6 gollü maçta Frankfurt ile Dortmund yenişemedi! 00:54
Tedesco'dan Guendouzi açıklaması: Finalde oynayacak mı? Tedesco'dan Guendouzi açıklaması: Finalde oynayacak mı? 00:44
G.Saray'da gündem: PSG'li yıldız! G.Saray'da gündem: PSG'li yıldız! 00:44
Daha Eski
A. Efes üst üste 5. mağlubiyetini aldı! A. Efes üst üste 5. mağlubiyetini aldı! 00:44
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Okan Buruk'tan transfer açıklaması! 00:44
Neymar'dan flaş Arda Güler itirafı! Neymar'dan flaş Arda Güler itirafı! 00:44
43 antrenör bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edildi 43 antrenör bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edildi 00:44
Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! 00:44
F.Bahçe'ye Lookman müjdesi! F.Bahçe'ye Lookman müjdesi! 00:43