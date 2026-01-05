CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, BAĞ-KUR emeklisi maaş zammı!

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, BAĞ-KUR emeklisi maaş zammı!

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? sorusu SSK ve BAĞ-KUR emeklileri tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklisi maaş zammı da netleşti. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 10:17 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 10:18
En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, BAĞ-KUR emeklisi maaş zammı!

En düşük emekli maaşı artacak mı? SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne kadar zam alacak? soruları gündemdeki sıcaklığını koruyor. 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek emekli maaş zammı, milyonlarca vatandaşın gelirini doğrudan etkileyecek. Emekliler, yeni yılda maaşlarına yansıyacak artış oranını ve taban emekli aylığının kaç TL olacağını merak ediyordu. Resmi açıklamalarla birlikte emekli maaşlarına ilişkin tüm detaylar netleşti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli maaşları da belli oldu. En düşük emekli maaşı 18 bin 989 TL oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük memur maaşı 60 bin 896 TL oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük memur emeklisi maaşı 27 bin 889 TL oldu.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %28,31 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %28,31 artış, ulaştırmada %28,44 artış ve konutta %49,45 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %7,07, ulaştırmada %4,36 ve konutta %7,52 oldu.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %31,66 ARTTI, AYLIK %0,78 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,78 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,66 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,66 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,76 artış olarak gerçekleşti.

