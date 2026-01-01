Yılbaşı Özel çekilişi büyük ikramiye, amorti ve teselli ikramiyesi kazanan numaraları belli oldu!

CANLI SKOR ANA SAYFA
2026 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi sonuçları açıklandı. Büyük ikramiye, amorti ve teselli ikramiyesi kazanan numaralar belli olurken, milyonlarca vatandaş “Biletime ikramiye çıktı mı?” sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan sonuçlar, MP Online uygulaması ve resmi kanallar üzerinden erişime açıldı.

2026 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi tamamlandı ve merakla beklenen sonuçlar açıklandı. Büyük ikramiye kazanan numara, amorti çıkan biletler ve teselli ikramiyesi alan seri numaraları netleşti. Çekilişin ardından vatandaşlar MP Online bilet sorgulama ekranına yöneldi. Milli Piyango QR kod (karekod) sorgulama özelliği sayesinde, fiziksel biletler hızlı ve güvenli şekilde kontrol edilebiliyor. Sıralı tam liste, büyük ikramiye detayları ve ikramiye tutarları Milli Piyango sonuçları 2026 sayfasında yer alıyor. Yılbaşı çekilişine ait tüm kazanan numaralar tek ekranda görüntülenebiliyor.

MİLLİ PİYANGO 2026 BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI

Milli Piyango 2026 Yılbaşı Özel Çekilişi sonuçları belli oldu. 31 Aralık 2025 gecesi gerçekleştirilen çekilişin ardından büyük ikramiye, amorti ve teselli ikramiyesi kazanan numaralar Milli Piyango İdaresi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

2026 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN NUMARA

2026 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye kazanan numara 3031385 oldu.

BÜYÜK İKRAMİYE NEREYE ÇIKTI?

Büyük ikramiyenin;

İstanbul Esenyurt

İstanbul Ümraniye

Konya Akşehir

ilçelerinden satılan çeyrek biletlere isabet ettiği açıklandı.

800 BİN TL TESELLİ İKRAMİYESİ KAZANDIRAN NUMARALAR

Büyük ikramiyeyi yalnızca 1 rakam farkla kaçıran biletlere verilen teselli ikramiyesi tutarı 800.000 TL olarak belirlendi. Teselli ikramiyesi kazanan numaralar da sonuç listesinde yer aldı.

AMORTİ KAZANAN NUMARALAR

2026 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nde amorti kazanan numaralar:

  • 2
  • 8

olarak açıklandı.

2026 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları, çekilişin hemen ardından millipiyangoonline.com üzerinden erişime açıldı. Vatandaşlar, biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını online ve mobil kanallar aracılığıyla sorgulayabiliyor.

