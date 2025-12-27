CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Hafta sonu sınav var mı? 27-28 Aralık ÖSYM sınav takvimi!

Hafta sonu sınav var mı? 27-28 Aralık tarihlerinde ÖSYM tarafından herhangi bir sınav yapılıp yapılmayacağı adaylar tarafından merak ediliyor. 27-28 Aralık'ta ÖSYM sınavı var mı? Hafta sonu sınav planı olan adaylar bu sorunun yanıtını araştırıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 09:00 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 08:39
HAFTA SONU SINAV VAR MI?

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde, 27-28 Aralık 2025 tarihlerinde uygulanacak Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı (2025-Sayıştay Yazılı) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine, 22 Aralık 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir.

DİKKAT!

27 Aralık 2025 tarihinde uygulanacak 2025-Sayıştay Yazılı Sınavı'nın 1. oturumunda adaylar, hukuk sınavı için saat 10.00'dan sonra, maliye sınavı için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

28 Aralık 2025 tarihinde uygulanacak 2025-Sayıştay Yazılı Sınavı'nın 2. oturumunda adaylar, iktisat sınavı için saat 10.00'dan sonra, kompozisyon ve seçimlik grup için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

27-28 ARALIK SINAV VAR MI?

Bu hafta sonu Sayıştay Denetçi Yardımcısı adaylığı yazılı sınavı yapılacaktır. Sayıştay Denetçi Yardımcısı adaylığı yazılı sınavı sonuçları 28 Ocak 2026 tarihinde açıklanacaktır.

Sayıştay Denetçi Yardımcısı adaylığı yazılı sınavı klasik usule göre; 2 gün sabah ve öğlenden sonra olmak üzere 2 oturum şeklinde yapılır. Alınacak kişi sayısının 3 katı kadar adayın içerisine girmek gerekmektedir.

