Hafta sonu sınav var mı? 27-28 Aralık ÖSYM sınav takvimi!

27-28 ARALIK SINAV VAR MI?
Bu hafta sonu Sayıştay Denetçi Yardımcısı adaylığı yazılı sınavı yapılacaktır. Sayıştay Denetçi Yardımcısı adaylığı yazılı sınavı sonuçları 28 Ocak 2026 tarihinde açıklanacaktır.
Sayıştay Denetçi Yardımcısı adaylığı yazılı sınavı klasik usule göre; 2 gün sabah ve öğlenden sonra olmak üzere 2 oturum şeklinde yapılır. Alınacak kişi sayısının 3 katı kadar adayın içerisine girmek gerekmektedir.
