1 Ocak resmi tatil mi? 1 Ocak Perşembe günü tatil mi?

1 Ocak resmi tatil mi? Yeni yılın ilk günü yaklaşırken çalışanlar ve öğrenciler, “1 Ocak Perşembe günü tatil mi?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Resmî tatil takvimine göre 1 Ocak, her yıl olduğu gibi resmî tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle kamu kurumları, okullar ve birçok özel sektör iş yeri 1 Ocak Perşembe günü kapalı olacak. İşte 1 Ocak tatiline dair merak edilen tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 12:07 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 08:38
1 Ocak tatil mi? Yeni yıl yaklaşırken "1 Ocak resmi tatil mi?" sorusu gündeme geldi. 1 Ocak Perşembe günü, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu kapsamında resmî tatil sayılıyor. Bu nedenle okullar tatil olurken, kamu kurum ve kuruluşları da hizmet vermiyor. 1 Ocak'ta hangi kurumlar kapalı, özel sektörde tatil uygulanıyor mu? İşte 1 Ocak tatiline ilişkin tüm merak edilenler…

1 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

1 Ocak, yeni yıl tatili kapsamında yer aldığı için öğrenciler ve öğretmenler için ders günü değildir.

1 OCAK BANKALAR AÇIK MI?

1 Ocak Perşembe günü bankalar ve noterler hizmet vermeyecek.

1 OCAK KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak resmî tatil (Yeni Yıl) olduğu için PTT Kargo hizmet vermez. Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG, Sürat Kargo gibi özel kargo firmalarının büyük çoğunluğu kapalıdır. Dağıtım ve gönderi kabulü yapılmaz.

KARGOLAR NE ZAMAN AÇILIR?

Kargo şirketleri genellikle 2 Ocak'ta normal çalışma düzenine geri döner.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak, Türkiye'de Yeni Yıl tatili kapsamında resmî tatil olarak kabul edilir.

