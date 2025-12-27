CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 1 OCAK KARGOLAR AÇIK MI? 1 Ocak Perşembe günü kargolar açık mı?

1 OCAK KARGOLAR AÇIK MI? 1 Ocak Perşembe günü kargolar açık mı?

1 Ocak kargolar açık mı? Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Perşembe, resmî tatil kapsamında yer alıyor. Bu nedenle vatandaşlar, “1 Ocak’ta kargo şirketleri çalışıyor mu?” sorusunun yanıtını merak ediyor. 1 Ocak Perşembe günü kargolar açık mı, dağıtım yapılacak mı? İşte detaylar…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 14:33 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 08:37
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
1 OCAK KARGOLAR AÇIK MI? 1 Ocak Perşembe günü kargolar açık mı?

1 Ocak kargolar açık mı? Yeni yıl yaklaşırken en çok araştırılan konulardan biri "1 Ocak kargolar açık mı?" sorusu oldu. 1 Ocak Perşembe günü, resmî tatil olması nedeniyle kargo şirketleri genel olarak hizmet vermiyor. Gönderi kabulü ve dağıtım işlemleri tatil sonrası ilk iş gününe erteleniyor. 1 Ocak'ta kargolar kapalıyken ne zaman açılacak, teslimatlar ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar…

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak resmî tatildir. Yılbaşı nedeniyle bu tarihte kamu kurumları, devlet daireleri, noterler ve okullar kapalı olacak. Hastanelerde ise yalnızca acil servisler hizmet vermeye devam edecek. Kamu kurumları 2 Ocak Cuma günü itibarıyla normal çalışma düzenine dönerken, okullar da 2 Ocak'ta yeniden açılacak.

1 OCAK KARGOLAR AÇIK MI?

1 Ocak'ta kargolar kapalıdır. Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG, Sürat Kargo gibi özel kargo firmalarının büyük çoğunluğu kapalıdır. Dağıtım ve gönderi kabulü yapılmaz.

1 Ocak resmi tatil mi? İşte cevabı! Devamını Oku BUNU DA OKU

2026 RESMî TATİL GÜNLERİ

    1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı

    19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün)

    20–22 Mart 2026: Ramazan Bayramı

    23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

    1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü

    19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

    26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)

    27–30 Mayıs 2026: Kurban Bayramı

    15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Millî Birlik Günü

    30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı

    28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)

    29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı

    📌 2026 yılında, ulusal ve dinî bayramlar dâhil olmak üzere Türkiye'deki resmî tatiller toplamda yaklaşık 14,5 gün olarak planlanmıştır.

    F.Bahçe'den Lookman hamlesi!
    Musaba transferinde iş imzaya kaldı!
    DİĞER
    Galatasaray’da stoper harekatı! Roma da peşinde
    Asrın İnşasında tarihi gün: Deprem bölgesi ayağa kalktı
    G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu planı!
    Beşiktaş aradığı stoperi Süper Lig'de buldu!
    SON DAKİKA
    Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
    5
    Fotomaç Keşfet
    Son Dakika
    F.Bahçe'den Lookman hamlesi! F.Bahçe'den Lookman hamlesi! 09:19
    G.Saray'dan golcü atağı! G.Saray'dan golcü atağı! 09:06
    İmaj Altyapı Vanspor FK-Atakaş Hatayspor maçı hangi kanalda? İmaj Altyapı Vanspor FK-Atakaş Hatayspor maçı hangi kanalda? 09:00
    G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu planı! G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu planı! 08:44
    Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor maçı detayları! Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor maçı detayları! 08:43
    SMS Grup Sarıyerspor-Sipay Bodrum FK maçı detayları! SMS Grup Sarıyerspor-Sipay Bodrum FK maçı detayları! 08:24
    Daha Eski
    Lewandowski'den transfer açıklaması! Lewandowski'den transfer açıklaması! 01:19
    TFF son 5 yılda bahis oynayan hakemleri açıkladı! TFF son 5 yılda bahis oynayan hakemleri açıkladı! 01:19
    Ali Palabıyık'dan "bahis" açıklaması! Ali Palabıyık'dan "bahis" açıklaması! 01:19
    F.Bahçe'ye Becao piyangosu! F.Bahçe'ye Becao piyangosu! 01:19
    Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 01:19
    En-Nesyri’ye S. Arabistan kancası! En-Nesyri’ye S. Arabistan kancası! 01:19