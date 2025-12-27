1 OCAK KARGOLAR AÇIK MI? 1 Ocak Perşembe günü kargolar açık mı?

1 Ocak kargolar açık mı? Yeni yıl yaklaşırken en çok araştırılan konulardan biri "1 Ocak kargolar açık mı?" sorusu oldu. 1 Ocak Perşembe günü, resmî tatil olması nedeniyle kargo şirketleri genel olarak hizmet vermiyor. Gönderi kabulü ve dağıtım işlemleri tatil sonrası ilk iş gününe erteleniyor. 1 Ocak'ta kargolar kapalıyken ne zaman açılacak, teslimatlar ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar…

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak resmî tatildir. Yılbaşı nedeniyle bu tarihte kamu kurumları, devlet daireleri, noterler ve okullar kapalı olacak. Hastanelerde ise yalnızca acil servisler hizmet vermeye devam edecek. Kamu kurumları 2 Ocak Cuma günü itibarıyla normal çalışma düzenine dönerken, okullar da 2 Ocak'ta yeniden açılacak.

1 OCAK KARGOLAR AÇIK MI?

1 Ocak'ta kargolar kapalıdır. Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG, Sürat Kargo gibi özel kargo firmalarının büyük çoğunluğu kapalıdır. Dağıtım ve gönderi kabulü yapılmaz.

2026 RESMî TATİL GÜNLERİ

1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı

19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün)

20–22 Mart 2026: Ramazan Bayramı

23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)

27–30 Mayıs 2026: Kurban Bayramı

15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)

29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı

📌 2026 yılında, ulusal ve dinî bayramlar dâhil olmak üzere Türkiye'deki resmî tatiller toplamda yaklaşık 14,5 gün olarak planlanmıştır.