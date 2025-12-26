Gümüş fiyatları yükselecek mi? Yeni yılda altın mı gümüş mü tercih edilmeli?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Yeni yıl yaklaşırken yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında gümüş fiyatları yükselir mi sorusu geliyor. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, enflasyon baskısı ve merkez bankalarının faiz politikaları, gümüş başta olmak üzere değerli metaller üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Peki, gümüş fiyatlarında yükseliş bekleniyor mu?

Yeni yıl yaklaşırken yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında gümüş fiyatları yükselir mi sorusu geliyor. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, enflasyon baskısı ve merkez bankalarının faiz politikaları, gümüş başta olmak üzere değerli metaller üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Vatandaşlar, gümüş almak mantıklı mı? sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Gümüş fiyatları artacak mı? Gümüş fiyatlarında yükseliş bekleniyor mu? Detaylar haberimizde...

GÜMÜŞ FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Gram gümüş fiyatlarının ekim ayı başlarından itibaren istikrarlı bir yükseliş eğilimi sergilediği görülüyor. Ekim ayının ilk haftalarında yaklaşık 60 TL bandında işlem gören gram gümüş, kasım ayı boyunca dalgalı ancak yukarı yönlü bir seyir izledi. Kasım ortasında kısa süreli geri çekilmeler yaşansa da bu düşüşler kalıcı olmadı.

Aralık ayı itibarıyla yükseliş ivmesinin belirgin şekilde hız kazandığı dikkat çekiyor. Özellikle ayın ilk haftasından sonra alımların güçlenmesiyle birlikte gram gümüş fiyatı 80 TL seviyesinin üzerine çıktı ve ay ortasına doğru yükselişini sürdürdü. Son verilere göre gram gümüş 98 TL seviyesinin üzerine çıkarak son 3 ayın en yüksek noktalarına yaklaştı.

GÜMÜŞ ALINMALI MI?

Gümüşte orta vadeli yükseliş trendinin korunduğunu gösterirken, zaman zaman yaşanan küçük geri çekilmelerin trendi bozmadığı görülüyor. Teknik açıdan bakıldığında yükselen dipler ve yükselen zirveler, yatırımcı ilgisinin devam ettiğine işaret ediyor.

Uzmanlara göre bu görünüm; küresel piyasalardaki belirsizlikler, emtia talebindeki artış ve gümüşün hem yatırım hem de sanayi metali olarak önemini korumasıyla ilişkilendiriliyor. Mevcut trendin korunması halinde gram gümüşte 100 TL üzeri seviyelerin yeni dönemde test edilebileceği değerlendiriliyor.

