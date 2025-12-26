CANLI SKOR ANA SAYFA
2026 işsizlik maaşı ne kadar oldu? 2026 yılı için işsizlik maaşı kaç TL'ye yükseldi, kimler alabiliyor?

2026 işsizlik maaşı ne kadar oldu? 2026 yılı için işsizlik maaşı kaç TL’ye yükseldi, kimler alabiliyor?

İşsizlik maaşı 2026 belli oldu mu? Asgari ücrette yapılan artış sonrası gözler işsizlik ödeneğine çevrildi. Çalışanlar ve iş arayanlar, “2026 işsizlik maaşı ne kadar oldu?” sorusuna yanıt arıyor. Asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik maaşının alt ve üst sınırlarında da değişiklik yaşandı. 2026 asgari ücret zammı sonrası yeni işsizlik maaşı kaç TL oldu? İşte güncel hesaplama detayları…

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 11:35
2026 işsizlik maaşı ne kadar oldu? 2026 yılı için işsizlik maaşı kaç TL’ye yükseldi, kimler alabiliyor?

İŞSİZLİK MAAŞI 2026 BELLİ OLDU | Asgari ücret zammının ardından 2026 işsizlik maaşı tutarları netleşti. İşsizlik ödeneği alan ya da başvuru yapmayı planlayan vatandaşlar, "Yeni yılda işsizlik maaşı ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya başladı. Brüt kazanca göre hesaplanan işsizlik maaşının alt ve üst limitleri 2026 yılı için güncellendi. 2026 asgari ücret zammı sonrası yeni işsizlik maaşı ne kadar, kaç ay ödeniyor? İşte detaylar…

İŞSİZLİK MAAŞI 2026 AÇIKLANDI MI?

2026 yılında geçerli olacak asgari ücret, 2025 yılına kıyasla yüzde 27 oranında artırıldı. Yapılan düzenleme kapsamında brüt asgari ücret 33 bin 30 TL, net asgari ücret ise 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Asgari ücretle çalışan milyonlarca işçi, zamlı maaşlarını 1 Şubat itibarıyla almaya başlayacak.

Asgari ücretteki bu artış, yalnızca çalışanların maaşlarını değil, aynı zamanda işsizlik ödeneği başta olmak üzere birçok sosyal ödemeyi de doğrudan etkiledi. İşsizlik maaşı, işçinin işsiz kalmadan önceki son 4 aylık ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı esas alınarak hesaplanıyor. Ancak bu ödeme, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yeni asgari ücret rakamlarıyla birlikte işsizlik ödeneğinin alt ve üst sınırları da yükseldi. Buna göre:

En düşük işsizlik maaşı, 10 bin 323 TL'den 13 bin 111 TL'ye çıktı.

En yüksek işsizlik maaşı ise 20 bin 646 TL'den 26 bin 222 TL'ye yükseldi.

Öte yandan, halihazırda işsizlik ödeneği almaya devam eden herkes bu artıştan otomatik olarak yararlanamayacak. İşsiz kaldığı tarih itibarıyla son 4 aylık ortalama brüt ücreti 32 bin 778 TL'nin altında olanların işsizlik maaşı değişmeyecek. Bu kapsamdaki hak sahipleri, işsizlik ödeneği alma süreleri sona erene kadar önceki tutar üzerinden ödeme almaya devam edecek.

Yeni düzenleme, özellikle 2026 yılında işsiz kalanlar için daha yüksek işsizlik maaşı anlamına gelirken, mevcut dosyası devam edenler için eski hesaplama esaslarının korunacağını ortaya koyuyor.

