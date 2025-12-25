Miraç Kandili ne zaman? 2026 Miraç Kandili hangi güne denk geliyor?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kandil geceleri arasında önemli bir yere sahip olan Miraç Kandili'nin 2026 yılı tarihi, vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. "Miraç Kandili ne zaman, hangi gün?" sorusu özellikle üç aylar döneminde en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Miraç Kandili; affın, rahmetin ve manevi yükselişin sembolü olarak kabul edilir. Bu anlamlı gecede Müslümanlar namaz kılar, dua eder, tövbe eder ve Allah'a yakınlaşmayı hedefliyor. Peki, Miraç Kandili ne zaman? 2026 Miraç Kandili hangi gün idrak edilecek? Detaylar haberimizde...

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Miraç Kandili, İslam dünyasında büyük bir manevi değere sahip olan mübarek gecelerden biridir. "Miraç" kelimesi sözlük anlamı olarak yükselmek, göğe çıkmak manasına gelir. Bu gece, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) Allah'ın huzuruna yükseldiği kutsal gece olarak kabul edilir.

Hicri takvime göre Recep ayının 27. gecesi idrak edilen Miraç Kandili, her yıl miladi takvimde farklı bir tarihe denk gelir. 2026 Miraç Kandili, miladi takvime göre 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecektir.

MİRAÇ GECESİ'NDE NELER YAŞANDI?

Miraç Gecesi, İslam tarihinde son derece önemli olayların yaşandığı mübarek bir gecedir. Bu gece, İsra ve Miraç olmak üzere iki aşamada gerçekleşmiştir. İsra hadisesinde, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), Allah'ın emriyle Burak adlı bineğe bindirilerek Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmüştür.

Bu yolculuğun ardından Miraç safhası başlamış ve Hz. Muhammed (s.a.v), Cebrail (a.s.) rehberliğinde kat kat semalara yükseltilerek Allah'ın huzuruna kabul edilmiştir. Bu olayın hicri takvime göre 27 Recep 620 veya 621 yılında gerçekleştiği rivayet edilmektedir.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Miraç Kandili'ni önemli kılan en büyük husus, beş vakit namazın bu gecede farz kılınmış olmasıdır. Namaz, Miraç Gecesi'nde Müslümanlara hediye edilmiş en büyük ibadetlerden biridir. Bu yönüyle Miraç, kul ile Allah arasındaki bağın güçlendiği eşsiz bir gecedir.

Ayrıca bu gecede, Allah'a şirk koşmayan müminlerin affedileceği müjdesi verilmiştir. Bununla birlikte, Bakara Suresi'nin son iki ayeti (285 ve 286. ayetler) yine Miraç Gecesi'nde indirilmiştir. Bu ayetler, Müslümanlar arasında Amenerrasulü duası olarak bilinmektedir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu ayetlerin faziletiyle ilgili şöyle buyurmuştur:

"Bakara Suresi'nin sonunda yer alan iki ayeti bir gecede okuyan kimseye bu ayetler yeter; onu her türlü kötülükten korur." (Buhârî, Fezâilü'l-Kur'an 10; Müslim, Müsâfirin 255)