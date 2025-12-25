Memur ve memur emeklisi 2026 Ocak maaş zam oranı yüzde kaç olacak?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Yeni yıla kısa süre kala "Memur 2026 Ocak maaş zammı yüzde kaç olacak?" sorusu kamu çalışanlarının gündeminde ilk sırada yer alıyor. Maaş artışları, her yıl olduğu gibi toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı üzerinden hesaplanacak. 2026 Ocak ayında uygulanacak zam oranı, 2025 Temmuz-Aralık dönemindeki enflasyon rakamlarının netleşmesiyle kesinlik kazanacak. Açıklanacak veriler, hem memurların hem de memur emeklilerinin alacağı zamlı maaşları doğrudan etkileyecek. Peki, Memur 2026 Ocak maaş zammı yüzde kaç olacak?

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasına kısa süre kala, memur ve memur emeklilerinin 2026 Ocak maaş zammı için farklı senaryolar da netleşmeye başladı. Aralık ayında açıklanacak aylık enflasyon oranına göre yıl sonu enflasyonu ve buna bağlı maaş artışları değişiklik gösterecek.

Tahminlere göre Aralık ayı enflasyonu yüzde 0,50 seviyesinde gerçekleşirse, 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 30,40 olacak. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 18,16 olarak hesaplanıyor. Aralık ayı enflasyonu yüzde 1,00 olarak açıklanırsa, yıl sonu enflasyonu yüzde 31,04 seviyesine çıkacak. Bu senaryoda memur ve memur emeklilerinin maaş artışı yüzde 18,74 olacak.

Aralık ayında enflasyonun yüzde 1,50 gelmesi durumunda ise yıl sonu enflasyonu yüzde 31,69 seviyesine ulaşacak. Bu ihtimalde maaşlara yapılacak artış oranı yüzde 19,33 olarak hesaplanıyor.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Zam öncesinde en düşük memur emeklisi maaşı 22.672 TL seviyesinde bulunuyor. Aralık ayı enflasyonunun;

%0,50 açıklanması hâlinde, yüzde 18,16 zamla maaş 26.789 TL olacak.

%1,00 olması durumunda, yüzde 18,74 artışla maaş 26.920 TL seviyesine çıkacak.

%1,50 olarak açıklanması hâlinde ise yüzde 19,33 zamla maaş 27.054 TL olacak.

Bekâr bir memur için hâlihazırda ödenen en düşük maaş 46.709 TL olarak hesaplanıyor. Aynı enflasyon senaryolarına göre;

Aralık enflasyonu %0,50 olursa maaş 55.191 TL,

%1,00 olursa 55.462 TL,

%1,50 olursa 55.738 TL seviyesine yükselecek.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına göre asgari ücret net 28 bin 75 TL, brüt 33 bin 30 TL oldu.