İstanbul'a kar geliyor! İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

Kış mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte gözler yeniden İstanbul hava durumu tahminlerine çevrildi. Özellikle soğuk havaların kendini hissettirmesi sonrası vatandaşlar, "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Kar yağışı beklentisi, hem günlük yaşamı hem de ulaşımı yakından ilgilendiriyor. Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi durumunda yüksek kesimlerde kar ihtimali gündeme gelebiliyor. Sahil kesimlerinde ise genellikle yağmur ve karla karışık yağmur görülmesi bekleniyor. Uzmanlar, kar yağışı için sıcaklıkların sıfır derece ve altına inmesinin belirleyici olduğuna dikkat çekiyor. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre 30 Aralık, 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerini kapsayan dönemde, batı bölgelerinde kar yağışı ihtimali gündemde yer alıyor. Henüz kesinlik kazanmamakla birlikte, kar ihtimalinin önceki günlere göre arttığı ve olasılığın yaklaşık yüzde 60 seviyelerine çıktığı ifade ediliyor. Önümüzdeki sürenin bir haftadan uzun olması nedeniyle hava durumu tahminlerinde değişiklik yaşanabileceği de vurgulanıyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Marmara Bölgesi'ni etkilemesi beklenen hava sisteminin, poyraz yönünden gelerek Sibirya kökenli soğuk hava dalgası taşıyacağı belirtiliyor. Bu soğuk havanın etkisiyle Marmara genelinde, Batı Karadeniz'de ve İç Anadolu Bölgesi'nde özellikle 30 ve 31 Aralık tarihlerinde, yılbaşı gecesini de kapsayacak şekilde kar yağışı görülebileceği tahmin ediliyor.

Yağışların büyük bölümünde yağmur ve sağanak etkili olurken, Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda ve yüksek rakımlı bölgelerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı ihtimali bulunuyor. Sabah ve gece saatlerinde, özellikle Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis oluşması bekleniyor. Bu durumun görüş mesafesinde azalmaya yol açabileceği ve ulaşımda dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.

Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın çoğunlukla güneyli yönlerden, kuzeybatı kesimlerde ise zaman zaman kuzeyli yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Düzce, Bolu ve Sinop çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Artvin ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların özellikle Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülürken, kuzey, iç ve doğu bölgelerde sis ve pus etkili olacak.

Hava Sıcaklığı

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görülebilir.

İstanbul: 13°C – Aralıklı yağmur ve sağanak

13°C – Aralıklı yağmur ve sağanak Bursa: 14°C – Yağmur ve sağanak

14°C – Yağmur ve sağanak Çanakkale: 14°C – Yağmur ve sağanak

14°C – Yağmur ve sağanak Kırklareli: 11°C – Yağmur ve sağanak

EGE

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Aralıklı yağmur ve sağanak beklenirken, iç kesimlerde sis ve pus görülebilir.

İzmir: 17°C – Sağanak yağışlı

17°C – Sağanak yağışlı Denizli: 16°C – Öğle saatlerinde yağmurlu

16°C – Öğle saatlerinde yağmurlu Muğla: 13°C – Sabah ve öğle saatlerinde sağanak

13°C – Sabah ve öğle saatlerinde sağanak Afyonkarahisar: 8°C – Öğle ve akşam yağmurlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Batı Akdeniz ve Mersin'in batısı yağış alırken, Antalya'nın doğusunda yağışlar kuvvetli olabilir.

Antalya: 18°C – Aralıklı sağanak (doğusu kuvvetli)

18°C – Aralıklı sağanak (doğusu kuvvetli) Adana: 21°C – Parçalı ve çok bulutlu

21°C – Parçalı ve çok bulutlu Hatay: 16°C – Parçalı ve çok bulutlu

16°C – Parçalı ve çok bulutlu Isparta: 12°C – Öğle ve akşam yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Güney ve batı kesimlerde yağmur ve sağanak görülecek. Sis ve pus etkili olabilir.

Ankara: 9°C – Akşam saatlerinden sonra yağmurlu

9°C – Akşam saatlerinden sonra yağmurlu Eskişehir: 7°C – Öğleden sonra yağmurlu

7°C – Öğleden sonra yağmurlu Konya: 10°C – Yağmur ve sağanak

10°C – Yağmur ve sağanak Kayseri: 11°C – Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Kıyı kesimlerde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. İç kesimlerde sis görülebilir.

Zonguldak: 12°C – Gece saatlerinde yağmurlu

12°C – Gece saatlerinde yağmurlu Düzce: 12°C – Akşam yağmur ve sağanak

12°C – Akşam yağmur ve sağanak Bolu: 10°C – Öğleden sonra yağmurlu

10°C – Öğleden sonra yağmurlu Sinop: 10°C – Yağmur ve sağanak

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak beklenirken, Artvin çevrelerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

Samsun: 10°C – Yağmur ve sağanak

10°C – Yağmur ve sağanak Trabzon: 11°C – Yağmur ve sağanak

11°C – Yağmur ve sağanak Rize: 11°C – Aralıklı yağmurlu

11°C – Aralıklı yağmurlu Amasya: 7°C – Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Ardahan çevrelerinde kar yağışı görülebilir. Bölge genelinde buzlanma, don ve sis riski bulunuyor.

Erzurum: 2°C

2°C Kars: 3°C

3°C Malatya: 9°C

9°C Van: 6°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu hava bekleniyor. Kuzey kesimlerde sis ve pus görülebilir.

Diyarbakır: 12°C

12°C Gaziantep: 14°C

14°C Mardin: 11°C

11°C Batman: 10°C