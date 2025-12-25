Altından geri vites: Yükseliş devam edecek mi? 25 Aralık canlı altın fiyatları

Altın piyasasında son dönemde yaşanan baş döndürücü yükseliş trafiği, yerini kısa süreli ve teknik bir düzeltmeye bıraktı. Haftalardır rekor üstüne rekor kırarak güvenli liman arayan yatırımcının yüzünü güldüren sarı metal, dünü sınırlı bir düşüşle kapattı. Piyasa uzmanları, bu düşüşü bir yön değişimi değil, kısa süreli dinlenme evresi olarak değerlendiriyor. Küresel jeopolitik risklerin ve merkez bankalarının faiz politikalarına dair beklentilerin sıcaklığını koruduğu günlerde altının ne zaman yeniden yükselişe geçeceği ise en büyük merak konusu.

25 ARALIK CANLI DÖVİZ KURU - BUGÜN DOLAR NE KADAR?

◼ABD Doları: 42,80 (Alış) - 42,87 (Satış)

◼EURO: 50,43 (Alış) - 50,72 (Satış)

◼STERLİN: 58,71 (Alış) - 58,45 (Satış)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 49,74 puan artarak 11.340,10 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 26,64 puan ve yüzde 0,24 artışla 11.317,01 puandan başladı. Gün içinde en düşük 11.313,77 puanı, en yüksek 11.386,06 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 değer kazanarak 11.340,10 puandan tamamladı. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 74,50 puan ve yüzde 0,61 artışla 12.325,10 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,91, hizmetler endeksi yüzde 0,74, sanayi endeksi yüzde 0,30 ve mali endeks yüzde 0,10 değer kazandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 57'si prim yaptı, 39'u geriledi 4 tanesi yatay seyretti. Koza Altın İşletmeleri, Türkiye İş Bankası (C), ASELSAN, Sasa Polyester ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 465,8 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 4 bin 465,8 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 düşüşle 6 milyon 200 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 34,77 bileşik getirisi yüzde 37,79 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,7135, satışta 42,8846 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,7175, satışta 42,8887 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1780, sterlin/dolar paritesi 1,3505 ve dolar/yen paritesi 155,777 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 azalışla 61,930 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (25 ARALIK)

▶Gram Altın Alış: 6.165,53₺

▶Gram Altın Satış: 6.166,25₺

▶Çeyrek Altın Alış: 10.000,00₺

▶Çeyrek Altın Satış:10.262,00₺

▶Yarım Altın Alış: 19.982,00₺

▶Yarım Altın Satış: 20.518,00₺

▶Tam Altın Alış:40.057,11₺

▶Tam Altın Satış: 40.855,32₺

▶Ata Altın Alış: 41.308,89₺

▶Ata Altın Satış: 42.359,20₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.687,81₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.747,75₺

▶Gümüş Alış: 98,84₺

▶Gümüş Satış:99,05₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 25 Aralık Perşembe günü saat 06.27 itibarıyla alınmıştır.