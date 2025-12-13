MEB tatil takvimi 2026 | Sömestr tatili ve 2. Dönem ara tatil kaç gün?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

MEB TATİL TAKVİMİ 2026 | 15 tatil ve 2. dönem ara tatil ne zaman? Öğrenciler, öğretmenler ve veliler için MEB tatil takvimi büyük önem taşıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılında sömestr tatili olarak bilinen 15 tatilin başlangıç tarihi ile 2. dönem ara tatilin ne zaman yapılacağı merak konusu oluyor. Yarıyıl tatili ve ara tatil tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi açıklamaları doğrultusunda netleşiyor. Peki, MEB sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak? 2025-2026 yarıyıl tatili kaç gün sürecek? Detaylar haberimizde...

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, yarıyıl tatili (sömestr tatili) 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, birinci dönemin yoğun temposunun ardından 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek olan iki haftalık tatilde dinlenme fırsatı bulacak.

Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. Eğitim öğretim yılı, ikinci dönemin tamamlanmasıyla birlikte 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

NİSAN TATİLİ (2. ARA TATİL) 2026 NE ZAMAN?

MEB takvimine göre, ikinci dönemde uygulanacak olan ara tatil, 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, kısa bir dinlenme arası sağlayacak bu tatilin ardından 20 Mart 2026 Cuma günü yeniden ders başı yapacak. Böylece ikinci dönemde de öğrenciler ve öğretmenler için planlı bir ara verilmiş olacak.

MEB TATİL TAKVİMİ VE BAYRAM TATİLLERİ

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine dini ve resmi bayram tatilleri de dahil edildi. Buna göre;

Ramazan Bayramı tatili , 19–22 Mart 2026 tarihleri arasında,

, tarihleri arasında, Kurban Bayramı tatili ise 26–30 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Öte yandan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi resmi bayramlarda öğrenciler okullarda düzenlenecek törenlere katılacak.