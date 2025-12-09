CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu, nerede? 9 Aralık AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu, nerede? 9 Aralık AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri... Son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Fay hatları üzerinde bulunan Türkiye’de, gün boyunca meydana gelen sarsıntılar merak konusu oluyor. 9 Aralık Salı gününün ilk saatlerinden sabaha kadar ülke genelinde çok sayıda küçük ve orta şiddette deprem kaydedildi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 11:52 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 06:52
SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu, nerede? 9 Aralık AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan 8 Aralık 2025 tarihli son deprem verileri vatandaşların erişimine açıldı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde gün içinde meydana gelen sarsıntılar, özellikle deprem riskinin yüksek olduğu illerde yaşayanlar tarafından yakından takip ediliyor. Pek çok kişi, "Deprem oldu mu? Nerede meydana geldi? Kaç büyüklüğünde hissedildi?" sorularına yanıt ararken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi açıklamaları da merak edilen tüm detayları gözler önüne seriyor. 8 Aralık 2025 Pazartesi gününe ait güncel deprem kayıtları, hem AFAD'ın hem de Kandilli Rasathanesi'nin "Son Depremler" ekranında anlık olarak güncelleniyor. Türkiye'de yaşanan son dakika deprem gelişmeleri, sarsıntıların konumu ve büyüklüğüne ilişkin tüm bilgiler haberimizde yer alıyor…

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Dün içinde Antalya merkezli bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Serik ilçesi olduğunu açıkladı. Saat 13.21'de kaydedilen depremin büyüklüğü 4,9, yer yüzeyine olan derinliği ise 28,25 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 9 Aralık 2025 tarihinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen ve bazı illerde hissedilen depremlerle ilgili son verileri paylaştı. Uzmanlar, kaydedilen depremlerin büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin güncel bilgileri aktarırken, vatandaşların güvenlik tedbirlerini elden bırakmaması gerektiğini belirtti. İşte AFAD'ın açıkladığı son depremler listesi…

AFAD son depremler

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğu verilere göre 9 Aralık 2025'te yaşanan sarsıntılar, çevre illerde de hissedildi. Kandilli'den yapılan açıklamalarda, depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğüne dair anlık bilgiler kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. İşte Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan en güncel son depremler listesi…

kandilli son depremler

