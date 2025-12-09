CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Fenerbahçe-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FenerbahçeBeşiktaş ZTK maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması heyecanı başlıyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ZTK’da kura çekimleri tamamlanırken, futbolseverlerin gözü ilk derbi karşılaşmasına çevrildi. Kupada grup formatına geçilmesiyle birlikte en dikkat çeken eşleşmelerden biri Fenerbahçe–Beşiktaş derbisi oldu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 15:33 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 07:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman oynanacak? ZTK'da grup aşaması için kura çekiminin tamamlanmasıyla takımların rakipleri belli oldu. En dikkat çekici eşleşme ise hiç şüphesiz Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan ilk derbi oldu. Taraftarlar, Fenerbahçe–Beşiktaş ZTK derbisi hangi tarihte yapılacak, maç saat kaçta başlayacak? sorularını yoğun şekilde araştırıyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda yeni format sayesinde büyük maçların daha erken oynanması sporseverleri heyecanlandırdı. Grup aşamasında her takım 4 karşılaşmaya çıkacak ve bu önemli derbi, grubun kaderini belirleyecek mücadelelerden biri olacak. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçına ilişkin güncel bilgiler…

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

İlk hafta Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 1. Maçlar 23-24-25 Aralık tarihinde oynanacak.

ZTK kura çekimi CANLI izle! Devamını Oku BUNU DA OKU

ASpor CANLI YAYIN

Mert Hakan, Murat Sancak ve Metehan Baltacı tutuklandı!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Beşiktaş'a Gaziantep maçında sakatlık şoku! İki yıldız isim devam edemedi...
Futbolda bahis soruşturmasında MASAK'ın hazırladığı rapor ortaya çıktı!
Mert Hakan'ın 200 milyonluk bahis ağı!
Galatasaray'dan stoper harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mert Hakan'ın 200 milyonluk bahis ağı! Mert Hakan'ın 200 milyonluk bahis ağı! 04:59
Mert Hakan, Murat Sancak ve Metehan Baltacı tutuklandı! Mert Hakan, Murat Sancak ve Metehan Baltacı tutuklandı! 01:30
Beşiktaş'tan hakem tepkisi ve TFF'ye çağrı! Beşiktaş'tan hakem tepkisi ve TFF'ye çağrı! 01:30
Okan Buruk'tan müjdeli haber: Kadroda olacak Okan Buruk'tan müjdeli haber: Kadroda olacak 01:30
Galatasaray'dan stoper harekatı! Galatasaray'dan stoper harekatı! 01:29
Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş açıklama! Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş açıklama! 01:29
Daha Eski
Dolmabahçe'de kazanan yok! Dolmabahçe'de kazanan yok! 01:29
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 01:29
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve yönetime tepki! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve yönetime tepki! 01:29
Beşiktaş penaltı bekledi hakem "Devam" dedi! Beşiktaş penaltı bekledi hakem "Devam" dedi! 01:29
Beşiktaş'tan devre arasında tepki: Yorumsuz! Beşiktaş'tan devre arasında tepki: Yorumsuz! 01:29
Akdeniz derbisinde kazanan yok! Akdeniz derbisinde kazanan yok! 01:29