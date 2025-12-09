31 Aralık 2025 yarım gün mü çalışılacak? Türkiye'de yıl sonu yaklaşırken bu soru gündemin üst sıralarında yer alıyor. 31 Aralık resmi tatil değil, ancak bazı kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinde yarım gün uygulaması yapılabiliyor. Peki, tüm çalışanlar için geçerli mi? Bu durum iş yerlerine göre değişiklik gösterebiliyor. 31 Aralık 2025 tatil mi? Resmi tatil kapsamında olmadığı için normal mesai süresi uygulanıyor. 31 Aralık Çarşamba günü yarım gün mü? sorusunun cevabı merak ediliyor. Birçok kişi, yılbaşı planı yapmadan önce 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinin tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık 2025 tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi? İşte detaylar...

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

Resmi tatil takvimine göre, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, Yılbaşı arefesi olarak değerlendirildiği için öğleden sonra (yarım gün) resmi tatil sayılıyor.

31 ARALIK TATİL Mİ?

Mevzuata göre 31 Aralık, yılbaşı arefesi olduğu için yarım gün (öğleden sonra) resmi tatildir. Yani bu tarihte kamu kurumları ve bazı özel sektörler sabah mesaisi yaptıktan sonra öğleden sonra tatil başlar.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2026 Perşembe ise, her yıl olduğu gibi tam gün resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

2026 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Yılbaşı

19 Mart Ramazan Bayramı Arifesi

20 Mart Ramazan Bayramı 1.gün

21 Mart Ramazan Bayramı 2.gün

22 Mart Ramazan Bayramı 3.gün

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs Kurban Bayramı Arifesi

27 Mayıs Kurban Bayramı 1.gün

28 Mayıs Kurban Bayramı 2.gün

29 Mayıs Kurban Bayramı 3.gün

30 Mayıs Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi