Fenerbahçe-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman? Fenerbahçe-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman? Fenerbahçe-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FenerbahçeBeşiktaş ZTK maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması heyecanı başlıyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ZTK’da kura çekimleri tamamlanırken, futbolseverlerin gözü ilk derbi karşılaşmasına çevrildi. Kupada grup formatına geçilmesiyle birlikte en dikkat çeken eşleşmelerden biri Fenerbahçe–Beşiktaş derbisi oldu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 15:33 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 09:10
Fenerbahçe-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman? Fenerbahçe-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman oynanacak? ZTK'da grup aşaması için kura çekiminin tamamlanmasıyla takımların rakipleri belli oldu. En dikkat çekici eşleşme ise hiç şüphesiz Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan ilk derbi oldu. Taraftarlar, Fenerbahçe–Beşiktaş ZTK derbisi hangi tarihte yapılacak, maç saat kaçta başlayacak? sorularını yoğun şekilde araştırıyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda yeni format sayesinde büyük maçların daha erken oynanması sporseverleri heyecanlandırdı. Grup aşamasında her takım 4 karşılaşmaya çıkacak ve bu önemli derbi, grubun kaderini belirleyecek mücadelelerden biri olacak. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçına ilişkin güncel bilgiler…

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

İlk hafta Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 1. Maçlar 23-24-25 Aralık tarihinde oynanacak.

