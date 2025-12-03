KASIM 2025 ENFLASYON ORANI: Kasım ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı. Peki, Kasım ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu ve 5 aylık enflasyon farkı ne kadar? Bu veriler, hem memur hem de emekli maaşlarını doğrudan etkiliyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 10:08 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 10:19
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Aralık ayı kira artış oranı 2025, TÜİK tarafından açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10.00 itibarıyla Kasım 2025 enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Peki, TÜİK Aralık 2025 kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç? Kiracılar ve ev sahipleri için kritik öneme sahip bu oran, kira sözleşmelerinin güncellenmesinde temel referans olacak. Kira artış oranının açıklanmasıyla birlikte, Aralık 2025 döneminde kira zammı hesaplaması artık netleşmiş oldu ve herkes yeni kira tutarını yasal sınırlar dahilinde belirleyebilecek.

AYLIK ENFLASYON YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Aylık enflasyon yüzde 0,87 olurken, yıllık enflasyon yüzde 31,07 olarak açıklandı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,91 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %27,44 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %27,44 artış, ulaştırmada %29,23 artış ve konutta %49,92 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %6,83, ulaştırmada %4,55 ve konutta %7,57 oldu.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %0,69 AZALDI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,69 azalış, ulaştırmada %1,78 artış ve konutta %1,70 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %-0,17, ulaştırmada %0,27 ve konutta %0,29 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Kasım ayı itibarıyla, 28 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 108 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %32,17 ARTTI, AYLIK %1,27 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %1,27 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,17 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,69 artış olarak gerçekleşti.

