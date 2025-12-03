Hafta içi sıcaklık yükselecek, hafta sonu ani yağış var! 3 Aralık hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Aralık Çarşamba günü yurt genelinde yükselen sıcaklıkların yeniden mevsim normalleri üzerine çıkacağını bildirdi. Ülke genelinde yağışlar bir anda kesilirken hafta boyu yüksek sıcaklıkların etkili olacağı ve hafta sonu ise ülke genelinde ani yağışların görüleceği kaydedildi. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklarla birlikte Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...
İSTANBUL HAVA DURUMU
İstanbul güne yine sis ve puslu bir hava ile başlayacak. Hava kirliliği sebebiyle kış aylarında sıklıkla görülen ve özellikle boğaz üzerine çöken sisin öğle saatlerinden önce dağılması ve gece yeniden belirmesi bekleniyor. Megakentte sıcaklık, 3 Aralık Çarşamba günü 16 dereceye ulaşacak. Nemin yüzde 80'in üzerine çıkması beklenirken ortalama rüzgar hızı ise akşam saatlerinde şiddetini artıracak ve saatte 12 km'ye çıkacak.
3 Aralık Çarşamba: 16°C | Puslu
4 Aralık Perşembe: 17°C | Puslu
5 Aralık Cuma: 19°C | Parçalı Bulutlu
6 Aralık Cumartesi: 19°C | Çok Bulutlu
7 Aralık Pazar: 16°C Sağanak Yağışlı
3 ARALIK ÇARŞAMBA İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 15°C: Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 17°C: Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C: Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney kesimlerinin parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C: Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
MUĞLA °C, 14°C: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C: Az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
HATAY °C, 17°C: Az bulutlu
ISPARTA °C, 15°C: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 12°C: Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C: Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 13°C: Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 9°C: Parçalı ve az bulutlu
KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 14°C: Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 20°C: Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C: Parçalı ve az bulutlu
AMASYA °C, 13°C: Parçalı bulutlu
RİZE °C, 16°C: Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 16°C: Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 15°C: Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 6°C: Parçalı bulutlu
KARS °C, 7°C: Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 6°C: Parçalı bulutlu
VAN °C, 7°C: Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 12°C: Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 14°C: Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C: Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 14°C: Parçalı bulutlu