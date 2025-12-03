CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Hafta içi sıcaklık yükselecek, hafta sonu ani yağış var! 3 Aralık hava durumu

Hafta içi sıcaklık yükselecek, hafta sonu ani yağış var! 3 Aralık hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Aralık Çarşamba tarihli hava durumu raporunda, ülke genelinde hava sıcaklıklarının yeniden mevsim normalleri üzerine çıkacağı belirtildi. Bugün parçalı ve yer yer nulutlu bir havanın hakim olduğu yurtta, hafta sonu ise ani yağışların bastırması bekleniyor. İstanbul'da sabah ve gece saatlerinde sis ve pus beklenirken sıcaklığın gün içinde 16 dereceye ulaşması ve Cuma, Cumartesi günleri ise 19 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. İşte 3 Aralık illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava raporu...

Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 06:59
Hafta içi sıcaklık yükselecek, hafta sonu ani yağış var! 3 Aralık hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Aralık Çarşamba günü yurt genelinde yükselen sıcaklıkların yeniden mevsim normalleri üzerine çıkacağını bildirdi. Ülke genelinde yağışlar bir anda kesilirken hafta boyu yüksek sıcaklıkların etkili olacağı ve hafta sonu ise ülke genelinde ani yağışların görüleceği kaydedildi. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklarla birlikte Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul güne yine sis ve puslu bir hava ile başlayacak. Hava kirliliği sebebiyle kış aylarında sıklıkla görülen ve özellikle boğaz üzerine çöken sisin öğle saatlerinden önce dağılması ve gece yeniden belirmesi bekleniyor. Megakentte sıcaklık, 3 Aralık Çarşamba günü 16 dereceye ulaşacak. Nemin yüzde 80'in üzerine çıkması beklenirken ortalama rüzgar hızı ise akşam saatlerinde şiddetini artıracak ve saatte 12 km'ye çıkacak.

İstanbul 5 günlük hava durumu

3 Aralık Çarşamba: 16°C | Puslu

4 Aralık Perşembe: 17°C | Puslu

5 Aralık Cuma: 19°C | Parçalı Bulutlu

6 Aralık Cumartesi: 19°C | Çok Bulutlu

7 Aralık Pazar: 16°C Sağanak Yağışlı

3 ARALIK ÇARŞAMBA İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 15°C: Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 17°C: Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C: Parçalı ve az bulutlu

3 Aralık Çarşamba hava durumu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney kesimlerinin parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C: Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

MUĞLA °C, 14°C: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C: Az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

HATAY °C, 17°C: Az bulutlu

ISPARTA °C, 15°C: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

Bugün hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C: Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C: Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 13°C: Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 9°C: Parçalı ve az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C: Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 20°C: Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C: Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 13°C: Parçalı bulutlu

RİZE °C, 16°C: Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 16°C: Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 15°C: Parçalı bulutlu

MGM hava durumu raporunu paylaştı (3 Aralık)

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 6°C: Parçalı bulutlu

KARS °C, 7°C: Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 6°C: Parçalı bulutlu

VAN °C, 7°C: Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 12°C: Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C: Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C: Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 14°C: Parçalı bulutlu

Yurt genelinde hava durumu 3 Aralık 2025

