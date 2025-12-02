Son dakika deprem! Deprem mi oldu? Deprem ne zaman, nerede oldu?

Deprem mi oldu? 2 Aralık Salı günü deprem ne zaman, nerede oldu? sorularının cevabı merak ediliyor. "2 Aralık 2025'te deprem oldu mu?" sorusunun yanıtı, AFAD ve Kandilli'nin verileriyle birlikte güncel olarak netleşiyor. Bugün kaydedilen depremler arasında başta Balıkesir ve çevresi olmak üzere çeşitli illerde sarsıntılar yer aldı. Uzmanlar, küçük depremlerin bile halkın algısında geniş yankı bulduğu bu dönemde, resmi listelerin titizlikle takip edilmesini öneriyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sayfaları ya da mobil uygulamaları aracılığıyla "son depremler" listesi düzenli olarak kontrol edilmeli. Peki, bugün deprem oldu mu? Son deprem listesine göre az önce deprem nerede oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan deprem listesine göre, 2 Aralık 2025 tarihinde ülkenin birçok noktasında kaydedilen sarsıntılar bulunuyor. AFAD, meydana gelen depremlerin şiddeti, konumu ve oluş zamanı gibi detayları kamuoyuyla paylaşıyor. Uzmanlar, özellikle aktif fay hatlarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların deprem güvenliği konusunda dikkatli olması gerektiğini hatırlatıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre 2 Aralık 2025 tarihinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde art arda sarsıntılar meydana geldi. Bazı depremler çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi, her deprem için büyüklük, derinlik ve merkez üssü bilgilerini anlık olarak güncelliyor. Vatandaşlar, son depremlere ilişkin en doğru ve hızlı bilgilere Kandilli'nin resmi deprem kayıt sisteminden ulaşabiliyor.

