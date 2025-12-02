CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Son dakika deprem! Deprem mi oldu? Deprem ne zaman, nerede oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? Deprem ne zaman, nerede oldu?

2025’in 2 Aralık Salı günü Türkiye genelinde deprem olup olmadığı merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel listelerine göre, 2 Aralık’ta ülkenin farklı bölgelerinde bazı sarsıntılar kaydedildiği bildiriliyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 11:52 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 06:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Son dakika deprem! Deprem mi oldu? Deprem ne zaman, nerede oldu?

Deprem mi oldu? 2 Aralık Salı günü deprem ne zaman, nerede oldu? sorularının cevabı merak ediliyor. "2 Aralık 2025'te deprem oldu mu?" sorusunun yanıtı, AFAD ve Kandilli'nin verileriyle birlikte güncel olarak netleşiyor. Bugün kaydedilen depremler arasında başta Balıkesir ve çevresi olmak üzere çeşitli illerde sarsıntılar yer aldı. Uzmanlar, küçük depremlerin bile halkın algısında geniş yankı bulduğu bu dönemde, resmi listelerin titizlikle takip edilmesini öneriyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sayfaları ya da mobil uygulamaları aracılığıyla "son depremler" listesi düzenli olarak kontrol edilmeli. Peki, bugün deprem oldu mu? Son deprem listesine göre az önce deprem nerede oldu?

DEPREM Mİ OLDU?

👉 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 👈

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan deprem listesine göre, 2 Aralık 2025 tarihinde ülkenin birçok noktasında kaydedilen sarsıntılar bulunuyor. AFAD, meydana gelen depremlerin şiddeti, konumu ve oluş zamanı gibi detayları kamuoyuyla paylaşıyor. Uzmanlar, özellikle aktif fay hatlarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların deprem güvenliği konusunda dikkatli olması gerektiğini hatırlatıyor.

AFAD SON DEPREMLER 2 ARALIK

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre 2 Aralık 2025 tarihinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde art arda sarsıntılar meydana geldi. Bazı depremler çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi, her deprem için büyüklük, derinlik ve merkez üssü bilgilerini anlık olarak güncelliyor. Vatandaşlar, son depremlere ilişkin en doğru ve hızlı bilgilere Kandilli'nin resmi deprem kayıt sisteminden ulaşabiliyor.

👉 KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 👈

AHaber CANLI YAYIN

G.Saray: Ortada bir tiyatro oynanıyor!
Dev derbiye scout akını!
DİĞER
Kerem Aktürkoğlu’na gönderme! Galatasaray taraftarından flaş hamle...
Başkan Erdoğan'dan kaos tüccarlarına net mesaj: "Tehditler karşısında ürkecek devlet değiliz"
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!
F.Bahçe'den G.Saray'a gönderme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! 00:54
G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! 00:54
G.Saray: Ortada bir tiyatro oynanıyor! G.Saray: Ortada bir tiyatro oynanıyor! 00:41
F.Bahçe'den G.Saray'a gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a gönderme! 00:41
Buruk: Canımızı zor kurtardık Buruk: Canımızı zor kurtardık 00:41
Tedesco: Şakasına bir takım değil! Tedesco: Şakasına bir takım değil! 00:41
Daha Eski
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:41
Dev derbide kazanan çıkmadı! Dev derbide kazanan çıkmadı! 00:41
Derbi sonu özlenen görüntüler! Derbi sonu özlenen görüntüler! 00:41
G.Saray'ın genç futbolcusu sakatlandı! G.Saray'ın genç futbolcusu sakatlandı! 00:41
F.Bahçe'de yıldız isimlere ıslıklı tepki! F.Bahçe'de yıldız isimlere ıslıklı tepki! 00:41
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! 00:41