Ziraat Türkiye Kupası
Sıcaklıklar düştü: Yurt genelinde soğuk hava dalgası (2 Aralık hava durumu)

Sıcaklıklar düştü: Yurt genelinde soğuk hava dalgası (2 Aralık hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde soğuk hava dalgasının etkisini artıracağını bildirdi. Uzmanlar tarafından radar görüntüleriyle hazırlanan hava durumu raporuna göre, 2 Aralık Salı günü ülke genelinde sıcaklıkların düşüşe geçeceği kaydedilirken Doğu Anadolu'nun iç ve kıyı kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da ise günün ilk saatlerinden itibaren sisli hava etkili olurken megakentte hafta sonuna dek yağış beklenmiyor. İşte 2 Aralık Salı hava durumu...

Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 07:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sıcaklıklar düştü: Yurt genelinde soğuk hava dalgası (2 Aralık hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Aralık 2025 Salı tarihli hava durumu raporunda, ülke genelinde sıcaklıklardaki düşüşün devam edeceğini kaydetti. Kasım ayı geride kalırken yaz havaları da sona erdi. Aralık'ın ilk gününden itibaren yurt genelinde sıcaklıklar aniden düşüşe geçerken Doğu Anadolu'nun kuzey ve iç kesinlerinde yağışların kar ve karla karışık yağmur şeklinde görüleceği kaydedildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine gerilemesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarında artış görülürken İstanbul'da ise hafta sonuna kadar yağış ihtimali gözükmüyor. İşte illere göre hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? | 2 ARALIK SALI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 2 Aralık Salı günü yurdun kuzey ve doğu bölgelerinde zaman zaman yoğun bulutlanma bekleniyor. Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun büyük bölümü (Şırnak ve Hakkari hariç) ile Bursa, Sakarya, Siirt ve Sivas çevrelerinde yağış görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı şeritlerinde sağanak, iç bölgelerde yağmur; Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. Ayrıca gece ve sabah saatlerinde Marmara ile Ege kıyılarında ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don hadiseleri bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 1-3 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İstanbul saatlik hava durumu (2 Aralık Salı)

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK? YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji'nin 5 günlük tahminlerine göre İstanbul'da hafta genelinde parçalı bulutlu ve zaman zaman sisli bir hava etkili olacak. 2 Aralık Salı günü sıcaklıkların 8 ile 15 derece arasında seyretmesi beklenirken, nem oranı yüzde 72–92 aralığında olacak.

Çarşamba günü sıcaklık en düşük 8, en yüksek 16 derece seviyesinde öngörülürken nem yüzde 64'e kadar düşüyor.

Perşembe günüyse yağış ihtimali artarken sıcaklıkların 8–17 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonuna yaklaşırken hava biraz daha ısınıyor. 5 Aralık Cuma günü en düşük sıcaklık 11, en yüksek 19 dereceye çıkıyor.

Cumartesi günü ise en düşük 12, en yüksek 18 derece bekleniyor. Bu günlerde nem oranı yüzde 72 ile 80 arasında değişirken, rüzgarın zaman zaman 10–16 km/s hıza ulaşacağı belirtiliyor.

Geçmiş yılların aynı dönemine bakıldığında ise İstanbul'da ekstrem sıcaklıkların 0,4 ile 25 derece arasında değiştiği, ortalama sıcaklıkların ise 7–13 derece bandında seyrettiği görülüyor.

İstanbul 5 günlük hava durumu

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU (2 ARALIK 2025)

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin güneydoğusunun bu akşam hafif sağanak yağışlı geçeceği, bölgede gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA 6°C, 15°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 6°C, 17°C: Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 8°C, 15°C: Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 5°C, 13°C: Parçalı ve az bulutlu

MGM hava durumu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği, bölgede gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 12°C: Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 7°C, 15°C: Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 9°C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 3°C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği, bölgede gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 8°C, 21°C: Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 11°C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu

HATAY 10°C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 2°C, 15°C: Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? 2 Aralık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, Sivas çevrelerinin yer yer çok bulutlu karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, bölgede gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 1°C, 11°C: Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 11°C: Parçalı ve az bulutlu

KONYA 3°C, 11°C: Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 2°C, 8°C: Parçalı ve az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı, iç kesimlerinin gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor .Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

BOLU 1°C, 12°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE 3°C, 15°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP 10°C, 17°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 14°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

AMASYA 0°C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 10°C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İllere göre hava durumu 2 Aralık 2025

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak hariç yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -2°C, 5°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -3°C, 6°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA 1°C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu

VAN 0°C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN 7°C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 8°C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MGM hava durumu raporu 2 Aralık

Anasayfa
