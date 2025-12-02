Asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1. toplantı tarihi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2026 yılında yapılacak zam oranını belirlemek için toplantılarına ne zaman başlayacağı milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu. Ülkemizde asgari ücretle çalışan yaklaşık 7 milyon vatandaşı doğrudan, diğer herkesi ise dolaylı yoldan etkileyen asgari ücret zammı için masaya yatırılacak rakamlar belli oldu. İşte 2026 asgari ücrete dair merak edilenler ve son gelişmeler...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada asgari ücret toplantılarının Aralık ayının başlarında yapılacağını duyurmuştu. Net tarih henüz belli olmazken Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 1. toplantısının Aralık ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: "Aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muz toplanarak, işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya gelecek. Bu süreçte; temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten, optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum."

2025 ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI NE ZAMANDI?

Geçen sene Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirmişti. Toplantıların ardından varılan netice ile asgari ücret yüzde 30 oranında zamlanarak 22 Bin 104 Lira oldu. 2025 yılı asgari ücret zammını belirlemek için yapılan toplantıların tarihleri ise şöyleydi:

1. TOPLANTI: 10 Aralık 2024 2. TOPLANTI: 16 Aralık 2024 3. TOPLANTI: 19 Aralık 2024

2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN MASADAKİ RAKAMLAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek ilk görüşmede, sürecin işleyişine dair takvimin oluşturulması bekleniyor. Devam eden toplantılarda ise tarafların beklentileri, ekonomik veri ve analizler ile yapılan çalışmalar masaya yatırılacak. Orta Vadeli Programa (OVP) göre 2025 için yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,5 olarak açıklanmıştı. Bu rakamın gerçekleşmesi durumunda, asgari ücrete enflasyon oranında zam yapılır ve artış yüzde 28,5 olarak gerçekleşirse 2026 yılı için net ücretin 28 bin 404 TL, brüt ücretin ise 33 bin 417 TL olması bekleniyor.

Zam Oranı Zamlı NET Asgari Ücret Zamlı BRÜT Asgari Ücret %10 24.314 TL 28.605 %15 25.419 TL 29.905 %20 26.524 TL 31.206 %25 27.630 TL 32.506 %30 28.735 TL 33.806 %35 29.840 TL 35.106 %40 30.945 TL 36.407 %45 32.050 TL 37.707 %50 33.156 TL 39.007

2026 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Komisyonun, nihai kararı belirleyene kadar 4 toplantı yapması öngörülüyor. Komisyon, kararlarını oy çokluğuyla alıyor. Yeni asgari ücret rakamının 31 Aralık tarihine kadar belirlenmesi ve kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor. Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.