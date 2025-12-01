MasterChef'te ilk ceketi kim kazandı? (MasterChef 30 Kasım Pazar)

CANLI SKOR ANA SAYFA
MasterChef’te ilk ceketi kazanan yarışmacı büyük merak konusu oldu. 30 Kasım Pazar akşamı yayınlanan MasterChef bölümü nefes kesen rekabete sahne oldu. Yarışmacılar finale bir adım daha yaklaşmak için kıyasıya mücadele ederken "İlk ceket kimin oldu?" sorusu sosyal medyada gündem oldu.

MasterChef Türkiye'de finale giden yolda ilk ceket sahibi netleşti. 30 Kasım Pazar akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacılar en iyi tabağı çıkarabilmek için yoğun bir mücadele verdi. Jüri değerlendirmesi sonrasında gecenin galibi olan yarışmacı ceketi alarak yarışmada önemli bir dönemece ulaştı. Seyircilerin araştırdığı "MasterChef ilk ceketi kim aldı?" sorusunun yanıtı ve bölümde öne çıkan detaylar merak ediliyor. Peki, dün akşam MasterChef'te ilk ceketi kim aldı? 30 Kasım MasterChef ceketi kazanan yarışmacı kim oldu? İşte o isim...

MASTERCHEF İLK CEKETİ KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2025'te ceketin ilk sahibi Çağatay oldu.

MASTERCHEF'TE SON 8 YARIŞMACI

Gizem

Sümeyye

Özkan

Barış

Hakan

Mert

Sezer

Çağatay

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI MI?

MasterChef 1 Aralık yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanını izlemek için tıklayınız.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE

