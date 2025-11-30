Son dakika deprem! Kütahya'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD, Kandilli

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

KÜTAHYA DEPREM | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'da deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 11.36'da gerçekleşen sarsıntı, yalnızca kent merkezinde değil, çevre illerde de belirgin şekilde hissedildi. Yaşanan hareketlilik sonrası birçok vatandaş, "Kütahya'da deprem kaç büyüklüğünde oldu?" ve "Depremin merkez üssü neresi?" sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi güncellenmeye devam ederken, bölgedeki son durum ve tüm ayrıntılar merak konusu olmaya devam ediyor. İşte, 30 Kasım Pazar Kütahya deprem verileri hakkında öne çıkan detaylar...

KÜTAHYA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11.36'da Kütahya'da 4.0 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Merkez üssü Gediz olarak açıklanan sarsıntının 10.3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM

Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre, Kütahya Gediz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının 5.4 kilometre derinlikte olduğu açıklandı.