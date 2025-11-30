CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Son dakika deprem! Kütahya'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD, Kandilli

Son dakika deprem! Kütahya'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD, Kandilli

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'da deprem olduğunu açıkladı. Saat 11.36'da hissedilen sarsıntı çevre illerden de hissedilirken, vatandaşlar, "Kütahya'da kaç şiddetinde deprem oldu?" ve "Merkez üssü neresi?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. Konu hakkında AFAD, Kandilli son depremler listesi güncellenirken, detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 11:52 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 11:56
Son dakika deprem! Kütahya'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD, Kandilli

KÜTAHYA DEPREM | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'da deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 11.36'da gerçekleşen sarsıntı, yalnızca kent merkezinde değil, çevre illerde de belirgin şekilde hissedildi. Yaşanan hareketlilik sonrası birçok vatandaş, "Kütahya'da deprem kaç büyüklüğünde oldu?" ve "Depremin merkez üssü neresi?" sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi güncellenmeye devam ederken, bölgedeki son durum ve tüm ayrıntılar merak konusu olmaya devam ediyor. İşte, 30 Kasım Pazar Kütahya deprem verileri hakkında öne çıkan detaylar...

KÜTAHYA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11.36'da Kütahya'da 4.0 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Merkez üssü Gediz olarak açıklanan sarsıntının 10.3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM

Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre, Kütahya Gediz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının 5.4 kilometre derinlikte olduğu açıklandı.

