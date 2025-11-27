Son dakika deprem haberleri | Az önce deprem mi oldu? AFAD, Kandilli depremler

Son dakika deprem haberleri... AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülkemizde kaydedilen depremleri, merkez üssünü ve büyüklüğünü anlık olarak ölçümleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. 27 Kasım Perşembe günü ülkemizde sismik hareketlilik sürerken günün ilk saatlerinden sabaha dek kaydedilen 40'ın üzerindeki depremden en dikkat çekeni, Akdeniz açıklarında gerçekleşen sarsıntı oldu. Merkez üssü AFAD tarafından Ege Denizi, Kandilli Rasathanesi'nce ise Girit Adası olarak açıklanan sarsıntı birçok ilde hissedildi. İşte 27 Kasım Perşembe son depremler listesi...

AKDENİZ AÇIKLARINDA KORKUTAN DEPREM

AFAD, Ege Denizi'nde gerçekleşen depremin şiddetini 4.6 olarak duyurdu. 27 Kasım Perşembe günü, saat 03.08'de yaşanan sismik aktivitenin derinliği 8.73 km olarak ölçülürken Kandilli Rasathanesi ise aynı sarsıntının merkez üssünü Girit Adası, şiddetini ise 4.8 olarak kayıtlara geçti. Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde birçok ilde hissedilen sarsıntının ardından Balıkesir'de yeniden hareketlilik başladı. 27 Ekim'de Sındırgı merkezli 6.1 şiddetindeki depremin artçılarının sürdüğü bölgede, bugün yaşanan depremlerin tamamı ise küçük ölçekli ve hissedilmez seviyede oldu.

