Haberler Haberler Barajlarda son durum 27 Kasım 2025 | İSKİ baraj doluluk oranlarını açıkladı

Barajlarda son durum 27 Kasım 2025 | İSKİ baraj doluluk oranlarını açıkladı

Barajlardaki son durum, İSKİ'nin resmi internet sitesinde günlük olarak paylaşılıyor. Açıklanan son verilere göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı kritik seviyeye geriledi. Yüzde 20'nin altına düşen barajlarda su miktarı her geçen gün azalırken mevsim yağışlarının megakentte görülmemesi üzerine kuraklık tehdidi artıyor. 27 Kasım Perşembe günü, barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 18,95 olarak ölçüldü. Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 10:23 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 10:08
Barajlarda son durum 27 Kasım 2025 | İSKİ baraj doluluk oranlarını açıkladı

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı, yağışların gerçekleşmemesi sebebiyle her geçen gün düşmeye devam ediyor. Megakentte dün yapılan ölçümlerde genel doluluk oranı yüzde 19,14 seviyesinde ölçülürken 27 Kasım Perşembe günü yüzde 0,19 oranında azalarak 18,95'e düştü. Kritik seviyenin altına düşen barajlarda, susuzluk tehlikesinin devam etmesi halinde megakentte de su kesintileri uygulanmaya başlanacağı düşünülüyor. Uzmanlar İstanbulluları, suyu tasarruflu kullanmaları konusunda sık sık uyarıyor. İşte 27 Kasım barajlarda son durum...

İstanbul barajlarında son durum 27 Kasım

İSKİ 27 KASIM BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İSKİ'nin resm i ineternet sitesinden alınan bilgiye göre, İstanbul'da barajların genel doluluk oranı 27 Kasım Perşembe günü yüzde 18,95 olarak ölçüldü. Düne göre düşüş kaydedilen su seviyesi kritik seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Barajlarımızın son 10 yılda, aynı tarihteki doluluk oranları şöyle:

27 Kasım 2025: %18395

27 Kasım 2024: %28,43

27 Kasım 2023: %25,44

27 Kasım 2022: %34,75

27 Kasım 2021: %41,44

27 Kasım 2020: %25,45

27 Kasım 2019: %36,08

27 Kasım 2018: %49,64

27 Kasım 20217: %54,93

27 Kasım 2016: %34,02

27 Kasım 2015: %64,1

Baraj doluluk oranları 27 Kasım 2025

BARAJ DOLULUK ORANLARI 27 KASIM 2025

Ömerli Barajı: %16,45

Darlık Barajı: %28,18

Elmalı Barajı: %49,74

Terkos Barajı: %21,34

Alibey Barajı: %11,56

Büyükçekmece Barajı: %20,84

Sazlıdere Barajı: %18,55

Istrancalar Barajı: %23,6

Kazandere Barajı: %1,48

Pabuçdere Bar ajı: %3,31

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYIN

