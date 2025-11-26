CANLI SKOR ANA SAYFA
MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim aldı?

MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim aldı?

MasterChef Türkiye’de 25 Kasım bölümü izleyicilere büyük heyecan yaşattı. Haftanın kritik yarışında dokunulmazlık oyunu nefes keserken, yarışmacıların performansları büyük merak uyandırdı. Peki MasterChef 25 Kasım eleme potasına kim girdi? Dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı?

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 06:51 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 06:52
MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim aldı?

MasterChef Türkiye izleyicileri, "25 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?" sorusunu araştırıyor. Yarışma son bölümüyle ekranlara gelirken, dokunulmazlık oyunu yine stresli anlara sahne oldu. Takım oyunlarının ardından bireysel dokunulmazlık oynandı ve kazanan yarışmacı belli oldu. Performans değerlendirmesi sonrası eleme potasına giren isimler açıklandı. İşte MasterChef 25 Kasım dokunulmazlık kazananı, eleme potasına giren yarışmacılar ve yarışmada yaşanan son gelişmeler…

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 25 Kasım gecesi rekabet yine doruk noktasına ulaştı. Yarışmacılar dokunulmazlık oyununda en iyi tabağı çıkarmak için mücadele ederken, gecenin kazananı merakla bekleniyordu. Yapılan değerlendirme sonucunda dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Böylece yarışmanın bu bölümünde elemeye aday olan isimler, kaybeden mavi takım yarışmacıları arasından belirlenmiş oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel eleştirilere alındı ve oylamanın ardından haftanın ikinci eleme adayları belirlendi. Yarışmanın bu bölümünde eleme potasına giren isimler Murat Can ve Çağatay oldu. Yarışmacılar eleme adayı olmamak için büyük çaba gösterse de jüri değerlendirmesi sonucu bu iki isim potaya gönderildi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Haftanın eleme potası giderek şekilleniyor. Daha önce eleme listesine giren ilk iki isim Ayla ve Mert olmuştu. Böylece güncel listeyle birlikte eleme potasında toplam dört yarışmacı bulunuyor:

  • Ayla
  • Mert
  • Murat Can
  • Çağatay

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2025'in bireysel dokunulmazlığını kazanan Sezer oldu.

