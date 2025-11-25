TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak? Sosyal Konut Projesi kura tarihi!

TOKİ'ye yapılan sosyal konut başvurularının ardından vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında, "TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak?" ve "Sosyal konut projesi kura çekimi hangi tarihte yapılacak?" soruları yer alıyor. Türkiye genelinde büyük ilgi gören TOKİ sosyal konut projelerinde, başvuru süreci tamamlandıktan sonra kura çekimi ve sonuçların açıklanma takvimi, TOKİ tarafından resmî internet sitesi üzerinden ilan ediliyor. Başvuru sahipleri, kura çekimi tarihlerini ve sonuç açıklama sürelerini takip ederek, konut sahibi olma şanslarını öğrenebiliyor. Her proje için açıklanan takvim farklılık gösterebilir, bu nedenle vatandaşların TOKİ'nin duyurularını düzenli olarak takip etmesi öneriliyor. Peki, TOKİ Sosyal Konut Projesi kura çekimi ne zaman, hangi tarihte?

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU TARİHLERİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 2025 Yılı 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için; T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin Türkiye geneli tüm şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular 10.11.2025 – 19.12.2025 tarihleri arasında kabul edilecektir. e-Devlet Başvuruları 18.12.2025 tarihinde sona erecektir.

🏠 YÜZYILIN KONUT PROJESİ❗ 🏡 5️⃣0️⃣0️⃣ BİN SOSYAL KONUT ✨ BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR 🔢 e-Devlet başvuruları bütün vatandaşlarımıza açıldı. 🗓️ 8️⃣1️⃣ ilde inşa edilecek 5️⃣0️⃣0️⃣ Bin konut için başvurular 1️⃣9️⃣ Aralık'a kadar devam edecek. 🔢 e-Devlet başvuruları ise 1️⃣8️⃣ Aralık'ta… pic.twitter.com/TQE0ZFOrMD — TOKİ (@Toki_Kurumsal) November 17, 2025

KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Resmi takvime göre, başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahiplerini belirleyecek noter huzurundaki kura çekilişleri 29 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 27 Şubat 2026 tarihine kadar etap etap devam edecek.

SOSYAL KONUT HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Proje kapsamında inşa edilecek evler 80, 65 ve 55 metrekarelik olacak. Dağılımı belli olan bazı iller şöyle:

İstanbul'da 100.000,

Ankara'da 30.780,

İzmir'de 21.520,

Gaziantep'te 13.940,

Konya'da 13.670,

Şanlıurfa'da 13.190,

Diyarbakır'da 12.170 konut.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.

Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.

Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. )

Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.

Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.

ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI

* İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

* İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

* İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI

* İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

* İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

* İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

👉 TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ DETAYLI BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ 👈

İLK TESLİMAT MART 2027'DE YAPILACAK

Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.

Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu. Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak. Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.