Haberler Haberler Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Green Card başvuruları her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi görüyor. ABD'de yaşama ve çalışma hakkı sağlayan Green Card için başvuru tarihleri ve şartlar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 07:48
Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

ABD tarafından her yıl düzenlenen Diversity Visa Programı yani Green Card çekilişi için başvuru takvimi yakından takip ediliyor. Amerika'da oturma ve çalışma izni sağlayan Green Card başvuru sürecine dahil olmak isteyenler tarihleri, şartları ve başvuru adımlarını merak ediyor. Başvurular yalnızca resmi internet sitesi üzerinden alınıyor ve ücret talep edilmiyor. Başvuru yapmak isteyen adayların lise mezunu olması veya belirli iş tecrübesine sahip olması gerekiyor. Ayrıca fotoğraf formatının kurallara uygun olması başvurunun geçerliliği için önem taşıyor. Green Card başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir? Green Card'a kimler başvurabilir? İşte Green Card başvuru süreci, şartlar, tarih ve detaylar…

GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Green Card başvuru tarihleri 2025 yılı için henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak önceki yıllar baz alındığında başvuruların yine ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Geçen yıl Green Card başvuru süreci 2 Ekim'de başlamış, 7 Kasım'da sona ermişti.

ABD Göçmenlik Bürosu tarafından yapılacak resmi duyurunun ardından başvuru takvimi netleşecek ve süreçle ilgili tüm bilgiler güncel olarak paylaşılacak.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular DV Lottery sistemi üzerinden tamamen ücretsiz olarak yapılır. Herhangi bir danışmanlık firmasına ya da aracı kuruma ödeme yapılması zorunlu değildir. Başvuruda bulunmak isteyen adayların, resmi başvuru sitesi olan:

👉 dvprogram.state.gov adresine girerek formu doldurması yeterlidir.

Başvuru sırasında verilen bilgilerin doğru, eksiksiz ve talimatlara uygun olması son derece önemlidir. Hatalı bilgi girişi başvurunun geçersiz sayılmasına neden olabilir.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Green Card başvurusu yapacak adayların aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekir:

  • Lise veya dengi okuldan mezun olmak.
  • Son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak.
  • Her aday yalnızca bir kez başvuru yapabilir. Tekrarlanan başvurular sistem tarafından iptal edilir.
  • Başvuru yapan kişinin doğum yeri, ABD tarafından uygun görülen ülkeler listesinde yer almalıdır.
  • 18 yaş üstü bireyler başvuru yapabilir. 18 yaş altı kişiler ise ebeveyn onayıyla sürece dahil olabilir.
  • Başvuru tamamlandıktan sonra verilen onay numarasının saklanması zorunludur. Bu numara, sonuçların kontrolünde gereklidir.

