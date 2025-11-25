CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler DEPREM Mİ OLDU? 25 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler!

DEPREM Mİ OLDU? 25 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler!

25 Kasım 2025 son dakika deprem haberleri vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. “Az önce deprem mi oldu?” sorusu özellikle farklı şehirlerde hissedilen sarsıntılar sonrasında araştırılıyor. İşte 25 Kasım 2025 canlı deprem listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler tablosu…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 06:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DEPREM Mİ OLDU? 25 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler!

25 Kasım 2025 az önce deprem mi oldu? sorusu özellikle farklı şehirlerde hissedilen sarsıntılar sonrasında araştırılıyor. 25 Kasım 2025'te meydana gelen depremler merak konusu oldu. Türkiye'nin farklı illerinde hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu?", "Deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtını internet üzerinden araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde gerçekleşen son depremleri anlık olarak yayınlıyor. Deprem kayıtları büyüklük, tarih, saat ve konum bilgisi ile düzenli olarak güncelleniyor. İşte AFAD ve Kandilli son deprem listesi ile 25 Kasım 2025 güncel deprem verileri…

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde gerçekleşen son depremleri anlık olarak yayınlıyor. Deprem kayıtları büyüklük, tarih, saat ve konum bilgisi ile düzenli olarak güncelleniyor.

👉 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 👈

AFAD Son Depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan deprem listesine göre, 24 Kasım 2025 tarihinde ülkenin birçok noktasında kaydedilen sarsıntılar bulunuyor. AFAD, meydana gelen depremlerin şiddeti, konumu ve oluş zamanı gibi detayları kamuoyuyla paylaşıyor. Uzmanlar, özellikle aktif fay hatlarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların deprem güvenliği konusunda dikkatli olması gerektiğini hatırlatıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 👈

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre 24 Kasım 2025 tarihinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde art arda sarsıntılar meydana geldi. Bazı depremler çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi, her deprem için büyüklük, derinlik ve merkez üssü bilgilerini anlık olarak güncelliyor. Vatandaşlar, son depremlere ilişkin en doğru ve hızlı bilgilere Kandilli'nin resmi deprem kayıt sisteminden ulaşabiliyor.

AHaber CANLI YAYIN

G.Saray'dan sürpriz hamle! İşte Cimbom'un ilk transferi
Cimbom ilk 8 aşkına! İşte Buruk'un muhtemel 11'i
DİĞER
Televizyonun efsane yüzüydü! 32 yaşında ortadan kayboldu, yıllar sonra ortaya çıktı! Tarık Tarcan’ın son hali şaşırttı!
Türkiye ve Güney Kore arasında nükleer anlaşma: İmzalar atıldı | Başkan Erdoğan: "Önemli bir adım olarak görüyorum"
F.Bahçe'de flaş kadro kararı! Cenk Tosun'un yerine...
Yapay zeka şampiyonu açıkladı! F.Bahçe ve G.Saray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sevilla deplasmanda kayıp! Sevilla deplasmanda kayıp! 01:00
Olaylı maçta Everton galip! Olaylı maçta Everton galip! 01:00
Sevilla deplasmanda kayıp! Sevilla deplasmanda kayıp! 00:59
Olaylı maçta Everton galip! Olaylı maçta Everton galip! 00:58
Tekke'den Visca açıklaması! Tekke'den Visca açıklaması! 00:24
Fırtına İstanbul'da kazandı! Fırtına İstanbul'da kazandı! 00:24
Daha Eski
İstanbul'da VAR kontrolü sonrası penaltı kararları! İstanbul'da VAR kontrolü sonrası penaltı kararları! 00:24
Trabzonspor'da Visca şoku! Trabzonspor'da Visca şoku! 00:24
Konya'da kazanan çıkmadı! Konya'da kazanan çıkmadı! 00:24
Maçta kırmızı kart kararı! Maçta kırmızı kart kararı! 00:24
F.Bahçe'de flaş kadro kararı! Cenk Tosun'un yerine... F.Bahçe'de flaş kadro kararı! Cenk Tosun'un yerine... 00:24
Icardi'den flaş F.Bahçe yanıtı Icardi'den flaş F.Bahçe yanıtı 00:24