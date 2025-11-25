DEPREM Mİ OLDU? 25 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler!

25 Kasım 2025 az önce deprem mi oldu? sorusu özellikle farklı şehirlerde hissedilen sarsıntılar sonrasında araştırılıyor. 25 Kasım 2025'te meydana gelen depremler merak konusu oldu. Türkiye'nin farklı illerinde hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu?", "Deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtını internet üzerinden araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde gerçekleşen son depremleri anlık olarak yayınlıyor. Deprem kayıtları büyüklük, tarih, saat ve konum bilgisi ile düzenli olarak güncelleniyor. İşte AFAD ve Kandilli son deprem listesi ile 25 Kasım 2025 güncel deprem verileri…

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan deprem listesine göre, 24 Kasım 2025 tarihinde ülkenin birçok noktasında kaydedilen sarsıntılar bulunuyor. AFAD, meydana gelen depremlerin şiddeti, konumu ve oluş zamanı gibi detayları kamuoyuyla paylaşıyor. Uzmanlar, özellikle aktif fay hatlarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların deprem güvenliği konusunda dikkatli olması gerektiğini hatırlatıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre 24 Kasım 2025 tarihinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde art arda sarsıntılar meydana geldi. Bazı depremler çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi, her deprem için büyüklük, derinlik ve merkez üssü bilgilerini anlık olarak güncelliyor. Vatandaşlar, son depremlere ilişkin en doğru ve hızlı bilgilere Kandilli'nin resmi deprem kayıt sisteminden ulaşabiliyor.