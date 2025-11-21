Kurban Bayramı tarihi belli oldu mu? Müslümanlar için yılın en önemli dini bayramlarından biri olan Kurban Bayramı, her yıl Hicri takvime göre belirleniyor. Vatandaşlar şimdiden "2025 Kurban Bayramı ne zaman?" sorusunun cevabını merak etmeye başladı. Kurban Bayramı, hem ibadet hem de paylaşım anlamı taşıyan özel bir dönemdir. Bu günlerde Müslümanlar kurbanlarını keserek ihtiyaç sahipleriyle paylaşır, bayram namazlarını kılar ve sevdikleriyle bir araya gelirler. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Detaylar haberimizde...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. Günü ise 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 - Salı (Yarım Gün)

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 - Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 - Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 - Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 - Cumartesi

Kurban Bayramı 2026 yılında 4 gün sürecek olup, 27 Mayıs Çarşamba - 30 Mayıs Cumartesi tarihleri arasındadır. Arife günü 26 Mayıs Salı'dır.

ARİFE GÜNLERİ RESMİ TATİL Mİ?

Dini bayramlardan önceki günler, arife veya arefe olarak adlandırılır ve bu günler yarım günlük resmi tatil olarak kabul edilir. Ayrıca, Cumhuriyet Bayramı'nın arifesinde yarım gün tatildir. Bu nedenle her yıl, toplamda 1,5 günlük arife tatili söz konusu olmaktadır.

KURBANIN DİNİ DAYANAĞI NEDİR?

Kurban, Kur'ân-ı Kerîm, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadet olup hicretin ikinci yılında meşru kılınmıştır. Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyrulmaktadır: "Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (onları kurban ederken) Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin." (el-Hac, 22/28), "Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık." (el-Hac, 22/34)

Sahih hadis kaynaklarında yer alan rivâyetlerde, Hz. Peygamber (s.a.s.), Kurban Bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dâhil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade etmiştir. (Tirmizî, Edâhî, 1 [1493]; İbn Mâce, Edâhî, 3 [3126]) Nitekim kendisi de kurbanın meşru kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kesmiştir. Ayrıca hicretin ikinci yılından günümüze kadarki süreçte Müslümanların kurban kesmeleri, bu konuda görüş birliği olduğunu da göstermektedir.

2026 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için yarıyıl tatili (Sömestr Tatili) 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayıp, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.