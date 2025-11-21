CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler İstanbul güncel baraj doluluk oranları: 21 Kasım İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul güncel baraj doluluk oranları: 21 Kasım İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

21 Kasım 2025 itibarıyla İstanbul baraj doluluk oranları güncellendi. İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu merak ediliyor. Su tasarrufu ve şehirdeki su yönetimi açısından kritik öneme sahip bu oranlar, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel doluluk oranları, barajlardaki su miktarı ve önceki haftalara göre değişim haberimizde detaylı şekilde paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025 Cuma 10:08
İstanbul güncel baraj doluluk oranları: 21 Kasım İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI | 21 Kasım 2025 itibarıyla İstanbul'daki barajların doluluk oranları İSKİ tarafından açıklandı. Şehirde su durumu, barajlardaki su miktarı ve doluluk yüzdesi merak konusu oldu. İstanbul halkı, baraj doluluk oranları sayesinde su tüketim planlarını ve tasarruf önlemlerini daha doğru şekilde yapabiliyor. Güncel İSKİ baraj doluluk oranları ve önceki dönemlerle karşılaştırmalar haberimizde yer alıyor. Peki, İstanbul barajlarında son durum nedir? İSKİ güncel baraj doluluk oranları!

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NE?

İSKİ tarafından açıklanan son veriye göre barajlardaki genel doluluk oranı %20,29 olarak açıklandı.

👉 21 Kasım güncel İstanbul baraj doluluk oranları için tıklayın! 👈

İSTANBUL İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul barajlarının güncel doluluk oranı şu şekilde;

