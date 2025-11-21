İstanbul güncel baraj doluluk oranları: 21 Kasım İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI | 21 Kasım 2025 itibarıyla İstanbul'daki barajların doluluk oranları İSKİ tarafından açıklandı. Şehirde su durumu, barajlardaki su miktarı ve doluluk yüzdesi merak konusu oldu. İstanbul halkı, baraj doluluk oranları sayesinde su tüketim planlarını ve tasarruf önlemlerini daha doğru şekilde yapabiliyor. Güncel İSKİ baraj doluluk oranları ve önceki dönemlerle karşılaştırmalar haberimizde yer alıyor. Peki, İstanbul barajlarında son durum nedir? İSKİ güncel baraj doluluk oranları!

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NE?

İSKİ tarafından açıklanan son veriye göre barajlardaki genel doluluk oranı %20,29 olarak açıklandı.

İSTANBUL İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul barajlarının güncel doluluk oranı şu şekilde;