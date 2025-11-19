Marmara'da rüzgar sürüyor! Bugün hava nasıl olacak? (19 Kasım 2025)

Meteoroloji uzmanlarının yayımladığı 19 Kasım 2025 tarihli hava durumu raporunda, İstanbul'da dün başlayan kuvvetli rüzgarın bugün de etkisini sürdüreceği kaydedildi. Kıyı Ege ile Edirne'de sağanak yağış beklenirken ülke genelinde ise parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Marmara Bölgesi'ne ise gece saatlerinde, kuzeybatıdan giriş yapması beklenen yağışların İstanbul'da etkili olmayacağı belirtildi. Kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yanı sıra sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 19 Kasım Çarşamba hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 19 KASIM ÇARŞAMBA

19 Kasım Çarşamba tarihinde, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Bugün İstanbul'da, sabah saatlerinde bazı ilçelerde kısa süreli ve hafif bir yağmur görüldü; ancak genel olarak gün boyunca yoğun yağış beklenmiyor. Hava sabah saatlerinde bulutlu başlayıp öğleye kadar bulut örtüsü artarak devam edecek, sıcaklıklar ise öğleden itibaren yaklaşık 20 °C civarına yükselerek görece ılıman bir gün yaşanacak.

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kararlı bir şekilde kuvvetli, özellikle sahil ve deniz kenarı bölgelerinde 40-60 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Bazı kesimler için rüzgarın daha sertleşmesi, yani kısa sürede 50-70 km/saat civarında ya da "fırtına" şeklinde esmesi ihtimali de var. Öte yandan Denizler için de 'fırtına', 'fırtınamsı rüzgar' gibi denizcilikle ilgili uyarılar verildi.

MGM İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

19 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da gün boyunca parçalı bulutlu bir hava hakim. Öğleden önce sıcaklık 18–20 derece aralığında seyrederken nem oranı %65–70 bandında. Rüzgar güneybatı yönünden zaman zaman kuvvetli esiyor; ortalama 12 km/sa olsa da kısa aralıklarda 25–30 km/sa hızlara çıkabiliyor. Öğle sonrası ve akşamüstü sıcaklık 20–21 derecelerde kalmaya devam ederken rüzgarın etkisi biraz daha belirgin hale geliyor ve maksimum hız 30 km/sa civarına yükseliyor. Gece saatlerine doğru hava tekrar hafif serinleyerek 18 dereceye düşüyor, nem artıyor ve rüzgar güneybatı yönünden orta kuvvette esişini sürdürüyor.

19 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Sıcaklık 17–21 derece arasında. Nem makul seviyede, rüzgâr güneybatıdan zaman zaman kuvvetli esecek.

20 Kasım Perşembe: Hava yine parçalı bulutlu. Sıcaklık değişmiyor, 16–21 derece aralığında. Nem biraz yükseliyor. Güneybatı rüzgarı bugün de etkili.

21 Kasım Cuma: Hava daha sakin ve parçalı bulutlu. Sıcaklık 15–20 dereceye düşüyor. Nem yüksek, rüzgar kuzeyden hafif esiyor; önceki günlere göre daha durgun bir hava var.

22 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu ve 14–21 derece arası değişen ılıman bir gün. Nem dengeli. Kuzey rüzgarı hafif-orta seviyede hissediliyor.

23 Kasım Pazar: Daha çok bulutlu bir gün öngörülüyor. Sıcaklık 14–20 derece. Nem artıyor, rüzgar kuzey yönünden belirgin şekilde esiyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ: Parçalı bulutlu, zamanla kuzeybatısının çok bulutlu, bu gece saatlerinde Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 24°C: Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C: Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C: Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ: Parçalı bulutlu, kıyılarının çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C: Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C: Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 21°C: Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 21°C: Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C: Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 17°C: Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 19°C: Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 22°C: Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 22°C: Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C: Parçalı bulutlu

AMASYA °C, 20°C: Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 20°C: Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C: Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C: Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 12°C: Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 12°C: Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 12°C: Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C: Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 20°C: Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 18°C: Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 17°C: Az bulutlu ve açık