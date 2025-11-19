İSKİ baraj doluluk oranları 2025 | İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), barajlardaki su seviyelerini düzenli olarak takip ediyor. İSKİ baraj doluluk oranları, hem su kaynaklarının durumunu gözlemlemek hem de vatandaşlara güncel bilgi sağlamak için kritik önem taşıyor. Baraj doluluk oranı, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayabilme kapasitesini gösteren en önemli göstergelerden biri oluyor. İstanbul barajlarında son durum ne? İSKİ baraj doluluk oranları açıklandı mı? İSKİ'nin resmi raporlarına göre, doluluk oranları aylık ve haftalık olarak güncelleniyor. Bu veriler sayesinde, İstanbul halkı su tasarrufu konusunda bilinçlendiriliyor ve barajlarda olası düşüşler hızlı bir şekilde yetkililere bildiriliyor. Peki, İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu? İşte, İstanbul güncel baraj doluluk oranları!

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

Türkiye'deki barajlar, şehirlerin içme suyu ihtiyacını karşılayan en önemli kaynaklardan biridir. İstanbul'da ise İSKİ barajlarda doluluk oranı düzenli olarak ölçülüyor ve kamuoyu ile paylaşılıyor.

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜZDE KAÇ OLDU?

19 Kasım 09.19 itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları %20.67 olarak açıklandı.

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

19 Kasım 2025 tarihi İSKİ barajların doluluk oranları şu şekilde;