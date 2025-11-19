BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 21 KASIM: Google TV, Ankastre Set, Düdüklü Tencere...

Bu hafta BİM mağazalarında 21 Kasım tarihli aktüel ürünler kataloğuna özel büyük indirimler geliyor. "Google TV", "Ankastre Set" ve "Düdüklü Tencere" gibi öne çıkan ürünler, ev teknolojisi ve mutfak donanımı konusunda ciddi fırsatlar sunuyor. Evini daha modern bir hâle getirmek isteyenler için bu üç kategori büyük önem taşıyor. Google TV ile yüksek çözünürlüklü televizyon kullanımı bir adım öne çıkarken; ankastre set fırsatları mutfak dekorasyonunda fark yaratıyor. Düdüklü tencere ise hız isteyen ve pratik çözümler arayan ev kullanıcıları için ideal. Peki, 21 Kasım BİM'de bu hafta indirimli ürünler neler? BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı?

BİM 21 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Dijitsu 65 İnç QLED Google TV 22.950 TL

TCL 43 İnç Full HD QLED Android TV 12.750 TL

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL

Kablosuz Kulaklık 499 TL

Hybrid Bluetooth &Wireless Mouse 149 TL

Nostaljik Radyo 849 TL

12 İnç Lcd Yazı Tahtası 199 TL

Şarj Edilebilir Damacana Pompası 129 TL

Antifrizli Oto Cam Suyu -21 Derece 5 L 110 TL

Antifrizli Oto Cam Suyu -30 Derece 5 L 125 TL

Radyatör Antifrizi -37 Derece 3 L 160 TL

Antifrizli Oto Cam Suyu Konsantre -80 Derece 1 L 55 TL

Yağmur Kaydırıcı 500 ml 45 TL

Çok Fonksiyonlu Elektronik Org 1.490 TL

3'lü Araba Seti 275 TL

Oyuncak Bulaşık Sepeti 149 TL

Yataklı Puset 179 TL

Oyuncak Tombul Beşik 129 TL

Konuşan Cansu Bebek 299 TL

Barbie Öğretmen Bebek 599 TL

Oyuncak Pelüş Fil 499 TL

Dikenli Oyuncak Top 119 TL

Oyuncak Şehir Kamyonları 149 TL

3 Katlı Işıklı Raf 649 TL

Kilitli 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.790 TL

Hikaye Kitapları 45 TL

Tekerlekli Kitap 249 TL

Sticker Kitapları 59 TL

City Wood 399 TL

Kolaysa Bul Tahmin Etme 79 TL

Uzaktan Kumandalı 1:24 Premium Araçlar 1.190 TL

Kelime Oyunu 179 TL

Büyük Boy Valiz ~50x79x31 cm 875 TL

Orta Boy Valiz ~45x69x26 cm 755 TL

Küçük Boy Valiz ~38x58x23 cm 685 TL

Valiz Organizer Set 6'lı 99 TL

Valiz Etiketi 79 TL

Pasaport Kılıfı 129 TL

Çiçek Desenli Ev Botu Kadın 175 TL

Çiçek Desenli Terlik Kadın 209 TL

Bere Kadın Erkek 75 TL

Eşofman Altı Kadın 249 TL

Kapüşonlu Sweatshirt Kadın 419 TL

Pijama Takımı Kadın 359 TL

Yazma 85 TL

10'lu Dikiş Seti 125 TL

Düdüklü Tencere Seti 3,5+ 7 L 1.199 TL

Porselen Yemek Takımı 1.490 TL

Kapaklı Saklama Kabı 269 TL

Kapaklı Baharat Seti 12x11,5 cm 269 TL

Makarna Tabağı 25,5 cm 89 TL

Kapaklı Kek Standı 15x15x13 cm 399 TL

Fiyonk Desenli Kahve Yanı Su Bardağı 190 cc 175 TL

Bölmeli Hasır Organizer 34x16 cm 249 TL

Ponpon Detaylı Çok Amaçlı Sepet 30x23,5 cm 249 TL

Petek Kurutmalık 139 TL

Akasya Kase 299 TL

Sprey Yağdanlık 200 ml 89 TL