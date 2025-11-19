BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 21 KASIM: Google TV, Ankastre Set, Düdüklü Tencere...

Bu hafta BİM mağazalarında 21 Kasım tarihli aktüel ürünler kataloğuna özel büyük indirimler geliyor. "Google TV", "Ankastre Set" ve "Düdüklü Tencere" gibi öne çıkan ürünler, ev teknolojisi ve mutfak donanımı konusunda ciddi fırsatlar sunuyor. Evini daha modern bir hâle getirmek isteyenler için bu üç kategori büyük önem taşıyor. Google TV ile yüksek çözünürlüklü televizyon kullanımı bir adım öne çıkarken; ankastre set fırsatları mutfak dekorasyonunda fark yaratıyor. Düdüklü tencere ise hız isteyen ve pratik çözümler arayan ev kullanıcıları için ideal. Peki, 21 Kasım BİM'de bu hafta indirimli ürünler neler? BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı?
BİM 21 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Dijitsu 65 İnç QLED Google TV 22.950 TL
TCL 43 İnç Full HD QLED Android TV 12.750 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL
Kablosuz Kulaklık 499 TL
Hybrid Bluetooth &Wireless Mouse 149 TL
Nostaljik Radyo 849 TL
12 İnç Lcd Yazı Tahtası 199 TL
Şarj Edilebilir Damacana Pompası 129 TL
Antifrizli Oto Cam Suyu -21 Derece 5 L 110 TL
Antifrizli Oto Cam Suyu -30 Derece 5 L 125 TL
Radyatör Antifrizi -37 Derece 3 L 160 TL
Antifrizli Oto Cam Suyu Konsantre -80 Derece 1 L 55 TL
Yağmur Kaydırıcı 500 ml 45 TL
Çok Fonksiyonlu Elektronik Org 1.490 TL
3'lü Araba Seti 275 TL
Oyuncak Bulaşık Sepeti 149 TL
Yataklı Puset 179 TL
Oyuncak Tombul Beşik 129 TL
Konuşan Cansu Bebek 299 TL
Barbie Öğretmen Bebek 599 TL
Oyuncak Pelüş Fil 499 TL
Dikenli Oyuncak Top 119 TL
Oyuncak Şehir Kamyonları 149 TL
3 Katlı Işıklı Raf 649 TL
Kilitli 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.790 TL
Hikaye Kitapları 45 TL
Tekerlekli Kitap 249 TL
Sticker Kitapları 59 TL
City Wood 399 TL
Kolaysa Bul Tahmin Etme 79 TL
Uzaktan Kumandalı 1:24 Premium Araçlar 1.190 TL
Kelime Oyunu 179 TL
Büyük Boy Valiz ~50x79x31 cm 875 TL
Orta Boy Valiz ~45x69x26 cm 755 TL
Küçük Boy Valiz ~38x58x23 cm 685 TL
Valiz Organizer Set 6'lı 99 TL
Valiz Etiketi 79 TL
Pasaport Kılıfı 129 TL
Çiçek Desenli Ev Botu Kadın 175 TL
Çiçek Desenli Terlik Kadın 209 TL
Bere Kadın Erkek 75 TL
Eşofman Altı Kadın 249 TL
Kapüşonlu Sweatshirt Kadın 419 TL
Pijama Takımı Kadın 359 TL
Yazma 85 TL
10'lu Dikiş Seti 125 TL
Düdüklü Tencere Seti 3,5+ 7 L 1.199 TL
Porselen Yemek Takımı 1.490 TL
Kapaklı Saklama Kabı 269 TL
Kapaklı Baharat Seti 12x11,5 cm 269 TL
Makarna Tabağı 25,5 cm 89 TL
Kapaklı Kek Standı 15x15x13 cm 399 TL
Fiyonk Desenli Kahve Yanı Su Bardağı 190 cc 175 TL
Bölmeli Hasır Organizer 34x16 cm 249 TL
Ponpon Detaylı Çok Amaçlı Sepet 30x23,5 cm 249 TL
Petek Kurutmalık 139 TL
Akasya Kase 299 TL
Sprey Yağdanlık 200 ml 89 TL