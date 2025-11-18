TOKİ başvuru ücreti nereye yatırılır? 2025 TOKİ Sosyal Konut başvuru ücreti ne kadar?

2025 yılında TOKİ Sosyal Konut Projesi başvurusu yapacaklar için en önemli konulardan biri, başvuru ücretinin yatırılacağı banka ve ücreti öğrenmek. TOKİ başvuru ücreti, Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank aracılığıyla ödenebiliyor. Başvuru süreci şu şekilde işliyor: Öncelikle başvuru formu dolduruluyor, ardından başvuru ücreti seçilen bankaya yatırılıyor. Ücretin yatırılmasıyla birlikte başvuru tamamlanmış sayılıyor. Banka şubelerinin yanı sıra mobil ve internet bankacılığı üzerinden de ödeme yapılabiliyor. Peki, TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuruları nasıl ve nereden yapılıyor? 2025 TOKİ Sosyal Konut başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte detaylar!

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda yoğunluk yaşanmaması amacıyla, önceki kampanyalarda olduğu gibi bu projede de başvurular Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının (TCKN) son rakamına göre alınacak. Kampanyanın ilk beş gününde başvurular şu şekilde gerçekleştirilecek:

10 Kasım 2025: TCKN 'nin son rakamı " 0" ,

'nin son rakamı " , 11 Kasım 2025: Son rakamı " 2" ,

Son rakamı " , 12 Kasım 2025: Son rakamı " 4" ,

Son rakamı " , 13 Kasım 2025: Son rakamı " 6" ,

Son rakamı " , 14 Kasım 2025: Son rakamı "8" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.

👉 Bu aşamanın ardından uygulamada 15 Kasım'dan, 19 Aralık 2025 tarihine kadar ise tüm vatandaşlara e-Devlet üzerinden başvuru imkânı tanınacak. e-Devlet üzerinden son başvuru tarihi 18.12.2025 olarak belirlendi.

Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bugün başlıyor. Başvuruları nasıl yapacağınızı biliyor musunuz❓#EvSahibiTürkiye pic.twitter.com/HP5X3JXMPo — Murat KURUM (@murat_kurum) November 10, 2025

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILABİLİR?

Projelerde, vatandaşların başvuru işlemleri projeye göre farklılık gösteriyor. Her proje için başvuru süreci, ilgili projeye atanan bankalar aracılığıyla yürütülecek. Bu kapsamda, başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, işlemlerini yalnızca projeye ait banka üzerinden gerçekleştirmeleri gerekiyor. Dolayısıyla başvuru yapacak vatandaşlar süreci ilgili banka üzerinden ilerletecek. Projeye; banka üzerinden başvurmak isteyen vatandaşlar, 10.11.2025 tarihinden itibaren T.C. Kimlik Numarası fark etmeksizin, başvuru yapmak istedikleri projenin bulunduğu bankaya giderek başvurularını yapabilecek.

Projelere ilişkin banka bilgilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

"https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/files/Proje-Banka.pdf"

Vatandaşlar, ikamet edilen ilçede kampanya kapsamında proje bulunmaması durumunda; il merkezindeki projelere başvuru yapabilecek.

Türkiye ev sahibi oluyor! Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk gün 936 bin 159 vatandaşımız başvuru yaptı. Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam en modern yuvalarla karşılık vereceğiz. #EvSahibiTürkiye pic.twitter.com/Ul6CVGbSQn — Murat KURUM (@murat_kurum) November 11, 2025

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

e-Devlet üzerinden başvurusunu tamamlayan vatandaşların en çok merak ettiği konu, başvuru ücretinin nasıl ödeneceği oluyor. Süreç şu şekilde işliyor:

e-Devlet başvurusu tamamlandıktan sonra, ilgili banka tarafından başvuru sahibine bir SMS gönderilir.

Bu SMS'te, başvuru sahibi adına özel olarak açılmış bir IBAN numarası yer alır.

Başvuru ücreti, bu hesaba EFT, havale veya ATM aracılığıyla yatırılabiliyor.

yatırılabiliyor. Ödemenin banka tarafından belirtilen süre içinde yapılması kritik önem taşıyor. Aksi takdirde, yapılan başvuru otomatik olarak iptal edilebiliyor.

👉 TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ DETAYLI BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ 👈

İLK TESLİMAT MART 2027'DE YAPILACAK

Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.

Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu. Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak. Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.