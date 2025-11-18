CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler THY bilet kampanyası 2025 | 1000 TL'den başlayan fiyatlarla...

THY bilet kampanyası 2025 | 1000 TL'den başlayan fiyatlarla...

Türk Hava Yolları (THY), yeni ucuz bilet kampanyasını duyurdu. Yurt içi uçuşlarda geçerli ucuz uçak biletleri ile seyahat severlere müjdeyi veren THY, belirli hatlarda ve tarihlerdeki indirimli uçak biletlerini satışa sundu. Erken rezervasyon fırsatıyla birlikte katlanan indirimden yararlanmak isteyenler, arama motorlarında THY bilet kampanyasının detaylarını araştırıyor. Peki 1000 TL uçak bileti kampanyası hangi tarihlerde, hangi şehirlerde geçerli? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 08:23
THY bilet kampanyası 2025 | 1000 TL'den başlayan fiyatlarla...

Türk Hava Yolları, yurt içi direkt ekonomik uçuşlara yönelik yeni bir bilet kampanyası duyurdu. Tek yön uçuşlarda 1.000 TL'den başlayan fiyatlar sunulurken, kampanya yaklaşık 120.000 koltuk ile sınırlandırıldı. THY'nin kampanyayı duyurmasının ardından seyahat severler, biletlerin tarihleri ve geçerli olduğu uçuşlar için araştırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...

THY BİLET KAMPANYASI HANGİ UÇUŞLARDA GEÇERLİ?

THY'nin yurt içi uçak bileti kampanyası kapsamında, biletleme yalnızca 17–18 Kasım tarihlerinde yapılabilecek ve indirimli uçuşlar 3 Şubat ile 19 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. THY'nin duyurduğu kampanya, iç hat ekonomi sınıfı direkt uçuşları kapsıyor. Yolcular, kampanya süresi içinde satın alacakları biletlerle 1.000 TL'den başlayan fiyatlarla uçabilecek. Kampanya yalnızca belirlenen tarih aralığındaki uçuşlarda geçerli olurken, koltuk sayısı ise sınırlı tutuldu.

THY ucuza uçak bileti kampanyası

Kampanya, İstanbul çıkışlı ve varışlı iç hat seferlerinin tamamında geçerli olmakla birlikte, yalnızca ekonomi sınıfını kapsıyor. Yolcuların kampanyadan yararlanabilmesi için satın alma işlemlerini belirtilen tarihlerde tamamlaması şartı bulunuyor. Kampanya dâhilinde sunulan biletler, THY'nin resmi internet sitesi, mobil uygulaması ve yetkili satış kanalları üzerinden satın alınabiliyor. Yoğun talep beklenen kampanyada, sınırlı koltuk nedeniyle erken işlem yapılması öneriliyor.

THY indirimli uçak bileti

THY İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ ALMA ŞARTLARI

  • Kampanya yalnızca iç hat, direkt ve ekonomi sınıfı uçuşlar için geçerli. Ayrıca kampanyalı biletler, İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı seferlerde geçerli olarak duyuruldu.
  • Kampanya "EcoFly" ücret sınıfında 1.000 TL başlangıç fiyatıyla sunuluyor.
  • Biletleme 17-18 Kasım'da yapılmalı.
  • Kampanya kapsamında 120.000 bilet arz edildiği belirtiliyor.
  • Kampanyadan KKTC Ercan Havalimanı uçuşları, AJet ve THY codeshare seferleri dışarıda bırakılmış durumda.
  • Bu kampanya da EcoFly sınıfında geçerli olup belirli şehirlerde (İzmir, Antalya, Kayseri, Bodrum, Dalaman, Nevşehir, Ankara vb.) ExtraFly ve PrimeFly ücret sınıflarına özel fiyatlar bulunuyor. THY kampanyayı sosyal medya ve resmi kanalları üzerinden duyururken, yolcuların biletleme işlemlerini internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden yapması tavsiye ediliyor.

