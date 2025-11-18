THY bilet kampanyası 2025 | 1000 TL'den başlayan fiyatlarla...

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Türk Hava Yolları, yurt içi direkt ekonomik uçuşlara yönelik yeni bir bilet kampanyası duyurdu. Tek yön uçuşlarda 1.000 TL'den başlayan fiyatlar sunulurken, kampanya yaklaşık 120.000 koltuk ile sınırlandırıldı. THY'nin kampanyayı duyurmasının ardından seyahat severler, biletlerin tarihleri ve geçerli olduğu uçuşlar için araştırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...

THY BİLET KAMPANYASI HANGİ UÇUŞLARDA GEÇERLİ?

THY'nin yurt içi uçak bileti kampanyası kapsamında, biletleme yalnızca 17–18 Kasım tarihlerinde yapılabilecek ve indirimli uçuşlar 3 Şubat ile 19 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. THY'nin duyurduğu kampanya, iç hat ekonomi sınıfı direkt uçuşları kapsıyor. Yolcular, kampanya süresi içinde satın alacakları biletlerle 1.000 TL'den başlayan fiyatlarla uçabilecek. Kampanya yalnızca belirlenen tarih aralığındaki uçuşlarda geçerli olurken, koltuk sayısı ise sınırlı tutuldu.

Kampanya, İstanbul çıkışlı ve varışlı iç hat seferlerinin tamamında geçerli olmakla birlikte, yalnızca ekonomi sınıfını kapsıyor. Yolcuların kampanyadan yararlanabilmesi için satın alma işlemlerini belirtilen tarihlerde tamamlaması şartı bulunuyor. Kampanya dâhilinde sunulan biletler, THY'nin resmi internet sitesi, mobil uygulaması ve yetkili satış kanalları üzerinden satın alınabiliyor. Yoğun talep beklenen kampanyada, sınırlı koltuk nedeniyle erken işlem yapılması öneriliyor.

THY İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ ALMA ŞARTLARI