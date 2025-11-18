CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler 💥Süper Loto çekildi! 18 Kasım 2025 Salı Süper Loto sonuçları!

18 Kasım 2025 tarihli Süper Loto çekilişi oyun severler tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi, “Süper Loto çekildi mi?”, “Kazanan numaralar açıklandı mı?” ve “Sonuçları nereden öğrenebilirim?” sorularına yanıt arıyor. İşte 18 Kasım Süper Loto sonuçları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 21:44
Süper Loto oynayan vatandaşlar 18 Kasım 2025 tarihli çekilişin yapılıp yapılmadığını merak ediyor. "Süper Loto çekildi mi?", "Sonuçlar açıklandı mı?" ve "Kazanan numaraları nereden öğrenebilirim?" soruları yoğun olarak araştırılıyor. Milli Piyango tarafından yapılan çekiliş sonrası sonuçlar resmi sistem üzerinden yayınlanıyor. Kazanan numaraları görüntülemek isteyenler, mobil uygulama ve web sitesi üzerinden biletlerini kolayca sorgulayabiliyor. Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Kazandıran numaralar belli oldu.

Süper Loto sonuçları için tıklayınız.

MPİ Süper Loto çekiliş sonucunu öğrenmek için tıklayınız.

18 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

1 - 9 - 16 - 30 - 45 - 54

16 KASIM 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI

6 - 9 - 16 - 20 - 26 - 46

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, Milli Piyango tarafından düzenlenen ve şans oyunu severlerin yoğun ilgi gösterdiği oyunlardan biridir. Oyunu oynamak oldukça kolaydır. Süper Loto'da oyuncular, 1 ile 60 arasından toplam 6 farklı sayı seçerek kupon oluşturur. Kupon üzerinde birden fazla oyun alanı bulunur ve isteyen oyuncular sadece bir kolon oynayabilirken, şansını artırmak isteyenler birden fazla kolon doldurabilir. Dileyen oyuncular sayı seçmek yerine rastgele seçeneğini işaretleyerek sistemin otomatik sayı belirlemesini sağlayabilir.

Süper Loto'da kazanmak için çekilen 6 numaranın tamamını doğru tahmin etmek gerekir. Ancak yalnızca 2, 3, 4 veya 5 sayıyı bilen oyuncular da belirli oranlarda ikramiye kazanabilir. Bu nedenle sadece büyük ikramiyeyi bilenler değil, daha az eşleşme yapanlar da kazanç elde edebilir. Oyuncular ayrıca "sistemli oyun" seçeneğini tercih ederek daha fazla sayı kombinasyonu ile oynayabilir. Bu yöntem kazanma ihtimalini artırır ancak kupon fiyatı buna bağlı olarak yükselir.

Süper Loto; Milli Piyango bayilerinden, resmi internet sitesi üzerinden veya mobil uygulama ile kolayca oynanabilir. Çekiliş tamamlandıktan sonra sonuçlar resmi platformlarda yayınlanır ve oyuncular kazanç durumunu kupon numarası ile hemen kontrol edebilir. Böylece Süper Loto, hem eğlenceli hem de kazandırma ihtimali yüksek bir şans oyunu olarak tercih edilmeye devam etmektedir.

Osimhen'den sakatlık sorusuna yanıt!
A Milli Takımımızın ilk 11'i açıklandı!
Toprak'tan MotoGP'de ilk test! Toprak'tan MotoGP'de ilk test! 21:03
Sergen Yalçın'dan ameliyat sonrası ilk açıklama Sergen Yalçın'dan ameliyat sonrası ilk açıklama 20:57
Ümit Milliler Litvanya’da kazandı! Ümit Milliler Litvanya’da kazandı! 20:56
Osimhen'den sakatlık sorusuna yanıt! Osimhen'den sakatlık sorusuna yanıt! 20:48
Hatayspor 2 yıl sonra evine dönüyor! Hatayspor 2 yıl sonra evine dönüyor! 20:28
Yunus Akgün çalışmalara başladı Yunus Akgün çalışmalara başladı 20:10
Daha Eski
Fırtına'nın Başakşehir mesaisi sürüyor! Fırtına'nın Başakşehir mesaisi sürüyor! 19:56
Mersin'de 12 futbolcuya 'bahis’ cezası Mersin'de 12 futbolcuya 'bahis’ cezası 19:35
Bahis operasyonunda 4 hakeme gözaltı! Bahis operasyonunda 4 hakeme gözaltı! 19:31
F.Bahçe'de Rize mesaisi! F.Bahçe'de Rize mesaisi! 19:10
F.Bahçe'den 2 büyük hamle birden! F.Bahçe'den 2 büyük hamle birden! 19:07
Arda Turan'dan Fatih Terim itirafı! "Ondan öğrendim" Arda Turan'dan Fatih Terim itirafı! "Ondan öğrendim" 18:54