Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler SON DEPREMLER! 18 Kasım az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi

SON DEPREMLER! 18 Kasım az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi

18 Kasım’da az önce deprem mi oldu? Vatandaşlar, hissedilen sarsıntının ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem verilerini araştırmaya başladı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde zaman zaman meydana gelen küçük ve orta şiddetli depremler, özellikle sosyal medyada “Deprem oldu mu?”, “Az önce nerede deprem oldu?” sorularını gündeme getirdi.

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 06:54 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 06:55
SON DEPREMLER! 18 Kasım az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi

"18 Kasım'da deprem mi oldu?" sorusu, son dakika sarsıntı hisseden vatandaşların internet aramalarını artırdı. Türkiye deprem kuşağında yer aldığı için gün içerisinde küçük ya da orta şiddetli çok sayıda deprem meydana gelebiliyor. Bu nedenle son depremler listesi milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, her deprem sonrası otomatik olarak güncellenen deprem listesini kamuoyuna sunuyor. Bu listede deprem büyüklüğü, lokasyon, saat, derinlik ve şiddet bilgisi yer alıyor. Çevresinde sarsıntı hisseden vatandaşlar ise "Az önce deprem nerede oldu?" ve "Deprem İstanbul'da mı yoksa Ege'de mi hissedildi?" sorularını araştırıyor.

DEPREM Mİ OLDU?

Ege Denizi'nde saat 00.04'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 18 Kasım Salı son depremler haberimizde yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen depremlerle ilgili anlık bilgi paylaşımı yapıyor. Depremin büyüklüğü, saat bilgisi, lokasyonu ve derinlik değerleri bu listelerde yer alıyor.

👉AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ👈

Az önce deprem mi oldu?

👉KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 👈

Az önce deprem mi oldu?

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Son Dakika
Hırvatistan 2-0'dan döndü! Hırvatistan 2-0'dan döndü! 01:15
Gol düellosunda 3 puan Polonya'nın! Gol düellosunda 3 puan Polonya'nın! 01:15
Kuzey İrlanda 3 puanı tek golle aldı! Kuzey İrlanda 3 puanı tek golle aldı! 01:15
Sane'li Almanya Skriniar'lı Slovakya'yı farklı geçti! Sane'li Almanya Skriniar'lı Slovakya'yı farklı geçti! 01:15
Çekya play-off biletini farklı aldı! Çekya play-off biletini farklı aldı! 01:15
Hollanda evinde Litvanya'yı rahat geçti! Hollanda evinde Litvanya'yı rahat geçti! 01:15
Gol düellosunda 3 puan Polonya'nın! Gol düellosunda 3 puan Polonya'nın! 01:03
Kuzey İrlanda 3 puanı tek golle aldı! Kuzey İrlanda 3 puanı tek golle aldı! 01:00
Sane'li Almanya Skriniar'lı Slovakya'yı farklı geçti! Sane'li Almanya Skriniar'lı Slovakya'yı farklı geçti! 00:59
Çekya play-off biletini farklı aldı! Çekya play-off biletini farklı aldı! 00:57
Hollanda evinde Litvanya'yı rahat geçti! Hollanda evinde Litvanya'yı rahat geçti! 00:54
Hırvatistan 2-0'dan döndü! Hırvatistan 2-0'dan döndü! 00:52