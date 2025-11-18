SON DEPREMLER! 18 Kasım az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi

"18 Kasım'da deprem mi oldu?" sorusu, son dakika sarsıntı hisseden vatandaşların internet aramalarını artırdı. Türkiye deprem kuşağında yer aldığı için gün içerisinde küçük ya da orta şiddetli çok sayıda deprem meydana gelebiliyor. Bu nedenle son depremler listesi milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, her deprem sonrası otomatik olarak güncellenen deprem listesini kamuoyuna sunuyor. Bu listede deprem büyüklüğü, lokasyon, saat, derinlik ve şiddet bilgisi yer alıyor. Çevresinde sarsıntı hisseden vatandaşlar ise "Az önce deprem nerede oldu?" ve "Deprem İstanbul'da mı yoksa Ege'de mi hissedildi?" sorularını araştırıyor.

DEPREM Mİ OLDU?

Ege Denizi'nde saat 00.04'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 18 Kasım Salı son depremler haberimizde yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen depremlerle ilgili anlık bilgi paylaşımı yapıyor. Depremin büyüklüğü, saat bilgisi, lokasyonu ve derinlik değerleri bu listelerde yer alıyor.

