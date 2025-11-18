İstanbul'un 2 aylık suyu kaldı! İstanbul İSKİ 18 Kasım baraj doluluk oranları!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
18 Kasım 2025 İstanbul baraj doluluk oranları bugün kamuoyunun gündeminde yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan veriler, şehrin barajlarındaki mevcut su seviyesini gözler önüne seriyor. İstanbul İSKİ güncel baraj doluluk oranları araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 09:37
İstanbul'un ne kadar suyu kaldı? İSKİ baraj doluluk oranları! İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Büyükçekmece, Ömerli, Alibey, Sazlıdere ve Terkos barajları, doluluk oranlarıyla dikkat çekiyor. 18 Kasım baraj doluluk oranları yüzde kaç? İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum nedir? Bugün itibarıyla barajların toplam doluluk oranı geçen haftaya göre küçük bir artış gösteriyor. İSKİ, baraj doluluk oranlarını düzenli olarak güncelleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. Peki, İSKİ baraj doluluk oranlarında son durum ne? Bugün toplam doluluk oranı, geçtiğimiz haftaya göre küçük bir artış sergiliyor. İSKİ, baraj verilerini düzenli şekilde yayımlayarak İstanbul halkını bilgilendirmeye devam ediyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç? İşte detaylar...

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜZDE KAÇ OLDU?

18 Kasım 09.19 itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları %20.9 olarak açıklandı.

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

18 Kasım 2025 tarihli barajların doluluk oranları şu şekilde;

