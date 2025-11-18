24 Kasım tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi, yarım gün mü?

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okullar tatil mi? Yarım gün tatil olacak mı? Öğrenciler ve öğretmenler bu sorulara yanıt arıyor. Resmi takvime göre 24 Kasım, Türkiye'de resmi tatil kapsamına alınmış bir gün değildir. Bu nedenle eğitim kurumları, kamu daireleri ve özel sektör normal çalışma düzeninde faaliyet gösterir. Peki, 24 Kasım resmi tatil mi? Mevcut resmi takvim ve Cumhurbaşkanlığı çalışma düzenine göre 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değil. Bu tarihte okullar ve kamu kurumları normal mesai düzeninde çalışmaya devam ediyor. Peki, 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi, yarım gün mü? İşte detaylar!

24 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

Resmi takvime göre 24 Kasım, Türkiye'de resmi tatil kapsamına alınmış bir gün değildir. Bu nedenle eğitim kurumları, kamu daireleri ve özel sektör normal çalışma düzeninde faaliyet gösterir.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

Bazı okullarda kutlama törenleri yapılabilir, program akışı nedeniyle ders saatlerinde düzenleme olabilir ancak ülke genelinde yarım gün ya da tam gün tatil uygulaması bulunmuyor.

24 KASIM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Dolayısıyla 2025 yılı 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okullar açık olacaktır.