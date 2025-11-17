CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Türkiye İspanya maçı şifresiz mi? A Milli Takım E Grubu İspanya maçı detayları!

Türkiye İspanya maçı şifresiz mi? A Milli Takım E Grubu İspanya maçı detayları!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda heyecan dorukta! Türkiye, grubun son haftasında kritik bir sınav vermek üzere İspanya deplasmanına konuk oluyor. Konya’daki ilk karşılaşmada alınan 6-0’lık yenilginin ardından ay-yıldızlı ekip, bu kez sahada farklı bir tablo çizmek ve taraftarlarına moral vermek istiyor. Vincenzo Montella yönetimindeki milliler, eleme grubunu hem prestij hem de puan açısından olumlu şekilde tamamlamayı hedefliyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 08:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türkiye İspanya maçı şifresiz mi? A Milli Takım E Grubu İspanya maçı detayları!

E Grubu'nda 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin final haftasına girilirken, Türkiye'nin İspanya karşısındaki mücadelesi büyük önem taşıyor. Konya'daki ilk maçta 6-0'lık ağır bir yenilgi alan ay-yıldızlılar, bu kez deplasmanda farklı bir senaryo yaratmaya çalışacak. Vincenzo Montella'nın önderliğindeki milliler, maçta hem oyunu kontrol etmek hem de puan veya puanlar kazanarak grubu güçlü bir şekilde tamamlamak istiyor. Birçok kişi, Türkiye İspanya maçı şifresiz mi, nasıl izlenir? sorularının cevabını merak ediyor. Türkiye'nin bu kritik maçta sergileyeceği performans, grubun genel tablosunu ve millilerin özgüvenini belirleyecek. Taraftarlar, sahadaki mücadeleyi takip ederek millilerin son E Grubu sınavında nasıl bir performans ortaya koyacağını heyecanla izleyecek.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

İspanya-Türkiye maçı 18 Kasım 2025 Salı günü oynanacak.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele Salı günü TSİ 22:45'te başlayacak.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TV8 ekranlarından ve Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

PLAY OFF EŞLEŞMELERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Play-off eşleşmeleri 20 Kasım Perşembe günü yapılacak kura çekiminin ardından netleşecek.

MUHTEMEL RAKİPLER

Kuzey Makedonya

Galler

İsveç

Romanya

Kuzey İrlanda

Türkiye İspanya maçı ne zaman? Devamını Oku BUNU DA OKU

ASpor CANLI YAYIN

Aslan Arias için transfer planını belirledi!
F.Bahçe'den Rüdiger bombası!
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
CHP'li İmamoğlu Suç Örgütü yöneticileri rüşvetle gayrimenkul zengini oldular
G.Saraylıları transferde kızdıran haber!
G.Saray'ın Lookman'a teklifi ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı 01:15
Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı 01:15
Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı 01:04
İsrail Moldova'yı mağlup etti İsrail Moldova'yı mağlup etti 00:58
Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı 00:46
Beşiktaş'tan Benfica'ya Rafa Silva teklifi! Beşiktaş'tan Benfica'ya Rafa Silva teklifi! 00:32
Daha Eski
G.Saray'da Osimhen şoku! Gözyaşlarına hakim olamadı G.Saray'da Osimhen şoku! Gözyaşlarına hakim olamadı 00:30
Osimhen'den UEFA'ya G.Saray itirafı! Osimhen'den UEFA'ya G.Saray itirafı! 00:30
Savcılıktan yeni açıklama! Bahis soruşturması genişleyebilir Savcılıktan yeni açıklama! Bahis soruşturması genişleyebilir 00:30
G.Saray'ın Lookman'a teklifi ortaya çıktı! G.Saray'ın Lookman'a teklifi ortaya çıktı! 00:30
Alman basınından flaş Icardi iddiası! G.Saray... Alman basınından flaş Icardi iddiası! G.Saray... 00:30
A Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik! A Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik! 00:30