Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler “Takotsubo Kardiyomiyopatisi”nin bilinen adı nedir?

“Takotsubo Kardiyomiyopatisi”nin bilinen adı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster” programında 500.000 TL değerindeki soru, tıbbi bir terime odaklandı: Takotsubo Kardiyomiyopatisi. Yarışmacıdan, bu hastalığın halk arasındaki yaygın adını seçmesi istendi. Doğru cevap ise “Kırık Kalp Sendromu” oldu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 07:21
“Takotsubo Kardiyomiyopatisi”nin bilinen adı nedir?

"Kim Milyoner Olmak İster" programında 500.000 TL değerindeki sorunun cevabı merak ediliyor. ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan 500.000 TL'lik soru, "Takotsubo Kardiyomiyopatisi'nin halk arasında bilinen adı nedir?" şeklindeydi. Tıbbi olarak tanımlandığında bu sendrom, "stress‑indüklenmiş kardiyomiyopati" ya da "geçici sol ventrikül apikal balonlaşma" gibi teknik terimlerle anılıyor. Birçok kişi, bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, "Takotsubo Kardiyomiyopatisi"nin bilinen adı nedir? İşte cevabı...

TAKOTSUBO KARDİYOMİYOPATİSİ HALK ARASINDAKİ ADI NEDİR?

A) Japon Kalbi Sendromu

B) Kedi Kalbi Sendromu

C) Taş Kalp Sendromu

D) Kırık Kalp Sendromu

Tıbbi olarak tanımlandığında bu sendrom, "stress‑indüklenmiş kardiyomiyopati" ya da "geçici sol ventrikül apikal balonlaşma" gibi teknik terimlerle anılır. Duygusal çalkantılar ya da fiziksel travmalar tetikleyici olabilir ve kalp krizini taklit eden belirtiler ortaya çıkar. Halk dilinde ise bu rahatsızlık Kırık Kalp Sendromu olarak yaygın şekilde bilinir; adı da duygusal bir olayın kalbe verdiği zararı vurgular.

DOĞRU CEVAP: D şıkkıdır.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER

Kim Milyoner Olmak İster? 2 Ağustos 2011 tarihinden beri atv'de yayımlanan bilgi içerikli Türk yarışma programıdır. Günümüzde, Oktay Kaynarca tarafından sunulmaktadır.

ATV CANLI YAYIN

Aslan Arias için transfer planını belirledi!
